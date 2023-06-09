ЦНС: Россияне начали подготовку к бегству с севера Крыма 3 9.06.2023, 12:21

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Эвакуируют технику и документы.

Российские оккупанты начали подготовку к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».

«Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке «эвакуации», - пишет пресс-служба.

Были отданы указания касаемо списка населения на принудительный вывоз вглубь полуострова или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в городе Армянск.

В первую очередь враг планирует вывезти:

представителей оккупационных администраций и их семьи;

технику и документы;

материально-культурные ценности.

«Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций - каждый понесет наказание и будет отвечать за содеянное», - добавляет пресс-служба.

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