ЦНС: Россияне начали подготовку к бегству с севера Крыма

ЦНС: Россияне начали подготовку к бегству с севера Крыма3
- 9.06.2023, 12:21
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Эвакуируют технику и документы.
Российские оккупанты начали подготовку к перемещению населения и похищению материально-культурных ценностей с севера Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба «Центра национального сопротивления».
«Россияне отдали распоряжение оккупационным администрациям на севере временно оккупированного полуострова по подготовке «эвакуации», - пишет пресс-служба.
Были отданы указания касаемо списка населения на принудительный вывоз вглубь полуострова или на территорию России. Также подготовка уже состоялась в городе Армянск.
В первую очередь враг планирует вывезти:
представителей оккупационных администраций и их семьи;
технику и документы;
материально-культурные ценности.
«Центр национального сопротивления благодарит местное подполье за информацию и списки причастных к деятельности оккупационных администраций - каждый понесет наказание и будет отвечать за содеянное», - добавляет пресс-служба.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
5 июня Министерство обороны России заявило о том, что украинские воины якобы начали «крупномасштабное наступление» на 5 участках фронта. В то же время, как отметил секретарь СНБО Алексей Данилов, контрнаступление еще не началось, но ждать его осталось не так долго.