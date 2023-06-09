Роман Свитан: Полк Калиновского может наведаться на Мозырский НПЗ 2 9.06.2023, 14:23

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Возможны сюрпризы.

Какие сюрпризы могут готовить россиянам ВСУ во время наступления? Об этом сайт Charter97.org поговорил с полковником запаса Вооруженных сил Украины Романом Свитаном.

— Украина показала, что умеет удивлять. Здесь и атаки дронов, и заход российских добровольцев в Белгородскую область. Какие еще можно сюрпризы от ВСУ ожидать?

— Любые, здесь спектр очень большой, но вряд ли из космоса будем бомбить. Здесь все зависит от того, какое вооружение нам передадут, все оно будет использоваться. Те же Storm Shadow уже используются, вот несколько дней назад появлялись геометки в Луганске по военным объектам, сегодня в эти места прилетели дальнобойные ракеты. Сегодня появились геометки в Донецке. Донецку приготовиться, туда тоже скоро прилетит Storm Shadow.

Допустим, идет сейчас формирующая операция в сторону Донецка из-под Авдеевки. Я думаю, что будет интересный сюрприз после нанесения ударов по Донецку, заход украинских войск в город. Там несколько километров, по-моему, семь. Вполне может быть и такой интересный ход. Удивятся все, если наши войска войдут в Донецк или Горловку, допустим, в зависимости от задачи. Есть еще моменты, где можно удивить, могут зайти в Брянскую область [российские добровольцы — ред.]. Вот сейчас работают там, допустим, по Белгородской, но еще можно зайти в Брянскую или Курскую область, или и туда, и туда. Там тоже есть готовность к заходу российских сепаратистов, я их так называю.

— Брянская область с Беларусью как раз граничит.

— Да, конечно. Может и полк Калиновского на Мозырский нефтеперерабатывающий завод наведаться, тоже недалеко. Может быть что угодно, я сейчас ничему не удивлюсь. Но это я ничему не удивлюсь, но народ удивится.

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