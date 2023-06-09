Песков признался, что дрон на Воронеж «уронили» российские военные 1 9.06.2023, 14:39

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Дмитрий Песков

Пресс-секретарь Кремля прокомментировал взрыв в жилом доме.

Кремлевский пресс-секретарь Дмитрий Песков прокомментировал сегодняшнее падение БПЛА на жилой дом в Воронеже.

Он, как и следовало ожидать, обвинил в инциденте Киев, но при этом допустил противоречивые оговорки, передает Диалог.UA.

Пресс-секретарь Путина произнес фразу, которая тут же поставила с ног на голову все «обвинения» в адрес Киева.

«Мы знаем, видели сообщения, что он был сбит, и, собственно говоря, там попал уже сбитый беспилотник. Но детали уточняются», – так сказал Песков.

Получается, что, по словам самого пресс-секретаря Кремля, в жилой дом попал уже сбитый беспилотник. Даже если он окажется украинским, это еще не факт, то в Кремле уже признали, что это не было целенаправленной атакой на гражданский объект, а была неудачная работа именно российских военных, пытавшихся данный дрон нейтрализовать.

Если же подтвердится, что отличившийся дрон стоял на вооружении не Украины, а России, то слова Пескова вообще выглядят смешно.

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