В Новополоцке задержали известных в городе рок-музыкантов 9.06.2023, 15:11

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группа Detroit Hills

«Хапун» устроили накануне фестиваля.

В Новополоцке 6 июня были задержаны два рок-музыканта: вокалист группы Detroit Hills Алексей Запасник и бас-гитарист группы BTTF Артем Новиков, сообщает правозащитный центр «Весна».

Алексей Запасник — вокалист группы Detroit Hills, Артем Новиков — бас-гитарист группы BTTF. Музыканты хорошо знакомы, Запасник пел и в BTTF, по крайней мере в прошлом году он был на афише одного из концертов как участник группы.

По предварительной информации, обоих задержали по административной статье, в чем их обвинили и какой срок ареста назначили, неизвестно.

В то же время другой новополоцкий музыкант, барабанщик группы ParanoiaDolls Дмитрий Шалак вышел на свободу после административного ареста.

Все перечисленные коллективы, как утверждают правозащитники, должны были выступить на опен-эйре пивного фестиваля Indy City Fest в Новополоцке, который состоится в субботу, 10 июня.

На данный момент в афише концерта Detroit Hills, BTTF и ParanoiaDolls отсутствуют, а полный список групп организаторы раньше не публиковали.

К слову, в августе прошлого года другого музыканта Detroit Hills, гитариста Захара Сабина, задерживали за репост «экстремистских материалов». Молодой человек уже уехал из страны.

Напомним, в конце мая в Минске задержали трех участников группы faceOFF. Суд арестовал их на 13 и 15 суток. Четыре песни группы признали «экстремистскими».

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