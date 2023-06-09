Путин может не успеть с преемником 1 Аббас Галлямов

9.06.2023, 15:30

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Аббас Галлямов

Фото: ex-press.by

Как в старом анекдоте про Кремлевскую стену.

Путину надо понимать, что время, отпущенное ему историей для того, чтобы он выбрал себе преемника, не бесконечно. Чем слабее будет президент в момент, когда объявит имя своего сменщика, тем больше шансов, что какие-то группировки элит откажутся тому подчиняться. Они ведь только Путину на верность присягали и исключительно Путину считают себя обязанными; преемник же аналогичным весом - по крайней мере поначалу - обладать не будет.

А еще надо понимать, что кроме Путина надклановым статусом в среде российского истеблишмента не обладает больше никто. Поэтому преемник точно окажется к кому-то ближе, а от кого-то дальше. Вот те, от кого он окажется дальше, вполне могут отказаться его поддерживать. Чем слабее будет Путин в момент, когда он выдвинет преемника, тем выше шанс, что так оно и случится.

В какой-нибудь другой стране драка элитных группировок могла бы пройти без больших последствий для системы, но в нынешней России - в условиях хромающей легитимности и усиливающихся протестных настроений - она имеет все шансы окончательно похоронить режим.

Путин, конечно, думает: «Ладно, преемника-то я выдвинуть всегда успею, дело нехитрое». На самом деле нет, можете не успеть, Владимир Владимирыч. Это как в старом анекдоте про тещу, которая хотела быть похороненной в Кремлевской стене: «Ну дорогая теща, делай, что хочешь, крутись, как хочешь, но похороны уже завтра».

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

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