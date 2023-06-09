«Хочу спать – начинаю есть семечки» 9.06.2023, 16:53

Водители поделились способами не уставать в дальней дороге.

Лето – традиционное время для отпусков, путешествий и дальних поездок. О том, как не заснуть за рулем и что помогает справляться с усталостью, рассказали читатели «Автобизнеса».

«Самый главный враг в пути – монотонность»

Владимир: «Самое дальнее расстояние, на которое приходилось ездить в один присест, – что-то около 650 километров. Примерно 1-2 раза в год случаются поездки на похожие расстояния, но они с перерывом хотя бы на пару часов в середине пути, так гораздо проще. Один раз провел за рулем около девяти часов с единственной пятиминутной остановкой на заправке – от такого опыта я не был в восторге. Весьма скучно, а к концу дороги от нее откровенно устаешь.

Перед дальней поездкой всегда стараюсь выспаться. Самый главный враг в пути – монотонность, особенно если говорить о дорогах вроде М1. Именно от монотонности сильнее всего теряется концентрация. Как с ней бороться – выбор каждого. Когда в машине не один, дорога в любом случае проходит быстрее и веселее. Одному уже приходится придумывать развлечения. В любом случае чередую громкую и тихую музыку, иногда могу запустить какие-нибудь разговорные шоу на YouTube или незнакомое местное радио. Пару раз дорогу помогали скоротать длительные звонки по громкой связи. Пробовал аудиокниги, но, возможно, к ним нужно привыкать. Меня они либо начинают отвлекать от дороги, либо я начинаю отвлекаться от повествования. Да и в любом случае за 3-4 часа от них устаешь – опять же надо что-то менять.

При заметно накопившейся усталости лучше всего помогают остановки. Даже 5-10 минут на свежем воздухе бодрят, после них ехать заметно приятнее. Еще заметил, что к концу длительных поездок начинаю ехать медленнее. Как ни старайся, дорога утомляет, реакция притупляется, а в масштабах всей поездки лишняя пара десятков минут уж точно ни на что не повлияет».

«С кофе и «энергетиками» лучше не усердствовать»

Андрей: «Раньше очень часто ездил в дальние поездки. Главный рекорд дальности – это Минск – Питер – Минск. А до этого бывал в украинском Луцке – это 1200 километров. Также объездил всю Беларусь вдоль и поперек.

Первая поездка в Питер была ничем особо не примечательная. Выезжал из Минска вечером, чтобы утром быть уже на месте. Вся дорога занимает примерно 12-13 часов с отдыхом. По пути останавливался на АЗС попить кофе и перекусить. Помню до этого, когда ездил в Питер на автобусе, сначала очень удивился ценам на заправке, когда была остановка для отдыха. В Беларуси рубли, в России тоже рубли. И вот смотрю на цену шоколадки 67 рублей – и глаза округляются: мне показалось, что это цена в наших рублях.

Вторая поездка в Питер на авто проходила интереснее. Взял с собой подругу, чтобы не было скучно, и поехал. Только забыл перед поездкой подключить роуминг, чтобы был интернет. До границы доехали без проблем и уже в России заехали на АЗС, чтобы перекусить и поспать пару часов. Проснулись и поехали дальше. Только я спросонья при выезде на трассу повернул в сторону Минска. Когда наступило утро, закрались сомнения, что что-то не так. Заехали на АЗС, где был Wi-Fi, и я все же включил навигатор. Оказывается, что мы почти на 150 километров удалились от Питера. До пункта назначения все же добрались, пусть и с крюком в 300 километров. Получается, что добирались почти сутки. Выезжали из Минска около восьми часов вечера, в Питере были около семи вечера следующего дня. Если вдруг поеду туда снова на автомобиле, куплю навигатор, который работает без интернета.

Что до усталости, то в дальних поездках лучше всего помогает кратковременный отдых на 5-10 минут. Походить, размяться – и можно ехать дальше. С кофе и «энергетиками» лучше не усердствовать, иначе усталость и сонливость можно только усугубить. Если же чувствую, что начинаю засыпать, тогда просто ищу ближайшее место для отдыха. Также еще помогает музыка погромче и подпевание любимым песням, если едешь один, а если с компанией, то просто разговоры или какие-то игры вроде городов. И в любом случае останавливаться надо чаще!»

«Хочу спать – начинаю есть семечки»

Павел: «Много езжу как по работе, так и просто в поездки с семьей и друзьями. Началось все в 2015 году, когда решили с друзьями поехать в Грузию. Поехали вчетвером, за две недели наездили более 6 тысяч километров. Самый длинный переезд были из Гомеля в Тбилиси – это примерно 2300 километров. Но мы ехали в два водителя, поэтому расстояние далось довольно легко.

Если говорить об одиночной рекордной дальней поездке, то в 2018 году я ехал из Сочи. Получилось так, что должен был ехать с товарищем на одной машине, но по итогу поехали на двух. Перед поездкой мы очень хорошо выспались. Утром выехали и примерно в середине следующего дня уже были в Гомеле – это около 1800 километров. По ощущениям нормально, хотя был и небольшой допинг в виде жевательной резинки – о ней чуть позже.

Еще одна именно одиночная большая поездка была в прошлом году – ездили с семьей в Анапу. Эта поездка была почти без остановок, заезжали только на АЗС по необходимости и один раз остановились, чтоб покормить детей нормальной горячей едой.

Если вспомнить молодость, то часто ездили с товарищем из Гомеля в Москву – три раза в неделю могли ездить. Это было лет двадцать назад. Интересная была реакция родителей. Сначала волновались, а потом привыкли, и фраза «я поехал в Москву» для них звучала примерно как «я в магазин». Поездки не сказать что легко давались, но в молодости это было нормально. Сейчас бы так, наверное, уже не смог.

По поводу средств, которые не дают спать. Я перепробовал, наверное, все возможные. Половина из не помогает и не действует вообще. Те же «энергетики» попробовал чуть ли не все возможные виды, но все они как вода. Если и действуют, то минут десять-пятнадцать. Если спать хочется, то «энергетик» не придает бодрости. Потом пробовал просто холодную воду пить – эффект примерно тот же получается. Второй способ, который пробовал и который не помогает, – жевать кофейные зерна. Опять же разные сорта пробовал и виды – толку от них нет. Остановки на отдых тоже особо не помогают.

Что касается музыки и кофе, то кофе не люблю, пью его как лекарство, да и не спасает он особо: минут через десять-пятнадцать эффект проходит. Разговоры, если беседа интересная, немного отвлекают, да. При этом, если все в машине спят, на меня это никак не влияет. Включаешь какое-нибудь интервью и спокойно себе едешь.

А вот что помогает лично мне – это семечки, они для меня как антисон. Хочу спать – начинаю их есть. Если спать очень хочется, то начинаю их есть через силу, даже если нет желания, – и сон уходит.

Еще один эффективный для меня способ – специальная жвачка, которая раньше продавалась на АЗС в России. Она была классная: жуешь – и спать не хочется. У нее легкий привкус какого-то перца, слегка острая. Эти жвачки я покупал специально и хранил их машине, чтобы были в дальних поездках.

Постоянно ее жевать не надо было. Захотелось спать, минут пятнадцать пожевал – и все хорошо. Но они больше не продаются. Поэтому сейчас в дорогу стараюсь покупать жвачки с каким-нибудь перечным вкусом. Они мне тоже помогают, хотя и немного хуже, чем тот «оригинал».

Еще один эффективный способ взбодриться – это просто умыться холодной водой где-нибудь на заправке. Если зима, то можно и снегом обтереться. Примерно на час это бодрости придает.

Вообще говоря, понимание собственного организма и возможностей приходит с опытом. Я точно знаю, когда можно спокойно продолжать поездку, а когда лучше прибегать к каким-то способам взбодриться. Для меня обычно самые плохие часы – 3-4 часа ночи и 7-8 утра, когда солнце начинает припекать. Это время мне сложно дается, понимаю, что притупляется концентрация, и тогда начинаю какие-то маневры совершать более плавно. При этом стиль вождения у меня и так довольно спокойный, кто-то даже называет его пенсионерским. Но я знаю, что нет смысла лететь каких-нибудь 140. Лучше спокойно ехать крейсерские 110 и безопасно добраться до пункта назначения почти за то же время.

Если мне хочется спать уже очень сильно, то также могу остановиться и вздремнуть десять минут, иногда и час-два, если такая возможность есть. А вообще опять же спасаюсь семечками».

«Не стоит убеждать себя в духе «я доеду, я же мужик»

Евгений: «Провожу много времени за рулем из-за характера работы: шесть недель в трудах, три – дома. Расстояние между двумя этими точками около 1550 километров. Да и другие длительные поездки иногда случаются. Из последнего незабываемого – дорога из Пинска в Питер, когда еще была пандемия и границы были закрыты. Ехал через приграничные Лиозно и Рудню с объездом самой границы с проводником по полям и канавам – это было незабываемо.

Что касается усталости, то лучший способ с ней бороться – сон. Каких-нибудь 45 минут вполне хватает, чтобы спокойно продолжить движение. Семечки, кофе, «энергетики» – как по мне, ничего из этого не работает. Если человек хочет спать, он заснет. Поэтому от засыпания за рулем спасает только сам сон, пусть и непродолжительный. И не стоит пытаться самого себя убеждать в духе «я смогу, я доеду, я же мужик» – так можно сделать только хуже. Тем более усталость заметно сказывается на вождении: теряешь контроль над дорожной обстановкой, начинаешь тупить при обгонах или вообще хуже держаться в полосе.

Единственное, что помогает взбодриться лично мне, – кондиционер. Выставляю температуру на градусов 16, и мозг начинает соображать лучше».

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