Минск столкнулся с острым дефицитом медиков 1 9.06.2023, 18:45

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Речь идет о тысячах специалистов.

В Минске насчитывается более четырех тысяч вакантных должностей медработников. Такие официальные данные комитета по труду, занятости и социальной защите населения Мингорисполкома заметил Telegram-канал «Позірк».

Наибольший дефицит — среди медсестер: у них 2080 вакансий. За ними идут врачи-специалисты (1733), потом — фельдшеры (335).

В пятерку специальностей, которые испытывают в столице дефицит кадров, входят также также инженеры (744) и воспитатели (186).

Отметим, что медики активно покидают Беларусь в связи с репрессиями, которые тянутся с 2020 года. При этом их еще и бросают за решетку, а потом увольняют целыми группами, как это недавно произошло в Новополоцке.

Среди рабочих профессий в Минске наиболее необходимы повара (875), водители (688), слесари механосборочных работ (571), электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования (545) и слесари-ремонтники (492).

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