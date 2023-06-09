В результате засухи в мае и начале июня Беларусь недополучит урожай 9.06.2023, 21:15

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Этот май стал самым засушливым с 1945 года.

В мае этого года, по данным Белгидромета, в среднем по Беларуси выпало 11,9 мм осадков. Это только 19% от климатической нормы, прошедший месяц стал самым засушливым с 1945 года. Начало июня также не принесло дождя. В результате эксперты прогнозируют, что если продолжится засуха, Беларусь недополучит значительное количество урожая. Николай Лысенков, эксперт по сельскому хозяйству, в разговоре с «Белсатом» рассказал о последствиях засухи для Беларуси.

Этот май стал самым засушливым с 1945 года. За месяц выпало в среднем по стране 11,9 мм осадков, что составляет 19% от климатической нормы. Первая декада июня также была почти без дождя. В результате земля недополучила осадков, и это негативно отразится на нашем урожае, говорит Николай Лысенков:

«В первую очередь нехватка воды коснется яровых культур, которые посеяли в апреле и которые в мае и июне должны развиваться. Другие культуры позже развиваются, в июле, в начале августа. Потерпят пропашные культуры, в частности та же кукуруза, сахарная свекла. Эти культуры мы потеряем и потери урожая могут быть очень значительными. Если же сейчас пройдут дожди, то ситуация исправится, но потери все равно будут, поскольку уже почти полтора месяца без дождя многие растения местами высохли и безвозвратно потеряны».

Причем, как говорит эксперт, засуха отобразится не только на растениеводстве, но также и на животноводстве. Трава на поле практически выжжена. Хозяйства почти завершили первый укос травы, а вот второго укоса может и не быть. Соответственно, говорит Николай Лысенков, на зиму будет меньше заготовлено кормов.

По словам эксперта, потери в сельском хозяйстве из-за засухи можно минимизировать, но это недешево. Эксперт говорит, что некоторые удобрения позволяют влагу из воздуха привлечь к почве, но в нашей стране субсидирование сельского хозяйства, по сравнению с соседними странами, минимальное.

«Большинство сельхозпредприятий в нашей стране-нищенские предприятия. В соседних странах фермеры имеют средства, даже если государство им не поможет, они могут достать свои сбережения и спасти урожай. В Беларуси сложно с этим, стабилизационных фондов нет. Частники, которые же имеют деньги, вряд ли будут доставать свои средства, чтобы спасти урожай. Осенью чиновники потребуют, чтобы цены на сельхозпродукцию не росли, будут контролировать это. Поэтому выгоды для частников нет», – отмечает Николай Лысенков.

Чтобы спасти урожай, по мнению эксперта, еще два месяца назад нужно было вносить удобрения и поддерживать влагу. Теперь уже поздно. Некоторые поля просто высохли. СМИ сообщают, что в некоторых регионах хозяйства начали просто перепахивать поля, на которых высохли зерновые культуры. Эксперт говорит, что это нормальная практика, поскольку на этом месяце посадят какое-то однолетнее растение, которое используют на корм животным.

Николай Лысенков прогнозирует, что уже в этом году даже при условии того, что пойдут дожди и будет теплая погода, мы не получит урожая в таком размере, как в прошлом году.

Последствия засухи для животноводства

Эксперт подчеркивает, что более половины собранного урожая в Беларуси используется на корм животным. Если же будет нехватка кормов, придется или приобретать зерно, или сокращать поголовье. Беларусские предприятия за свой счет вряд ли смогут потянуть импорт зерна. Тем более, что зерно сейчас во всем мире стоит довольно дорого, цены растут.

«Я думаю, что вряд ли из бюджета выделят на эти цели деньги. Чиновники скорее еще один комплекс С-400 приобретут, чем выделят деньги, скажем условно, для фермера, чтобы компенсировать затраты для животноводства», – говорит Николай Лысенков.

Поэтому следует ожидать, что не будет выращено в том же количестве мяса, например. Также следует учесть, что основная часть продукции животноводства идет на экспорт. Если правительство не будет стараться выжать из сельского хозяйства валютную выручку и если позволят оставить продукцию на внутренний рынок, то потребители в магазинах почти не заметят, что возникли сложности. Да, мы должны понимать, что засуха была, цены вырастут. При тех же затратах мы вырастили в два раза меньше зерна. Соответственно, цена должна быть в два раза выше. Но для правительства такие цены политически невыгодны. Поэтому будут сдерживать рост цен», – прогнозирует эксперт.

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