Симоньян устроила истерику из-за взрывов на Крымском мосту

Симоньян устроила истерику из-за взрывов на Крымском мосту16
- 17.07.2023, 14:09
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Путинистка призывает ударить по Лондону.
Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян обвинила в взрывах на Крымском мосту не только украинские, но и британские спецслужбы. А потому призывает ударить по Тауэрскому мосту в Лондоне.
Как сообщает ТСН, об этом путинская поклонница написала в своем Telegram.
«Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему, вполне», — написала пропагандистка Симоньян.
Она подчеркнула, что беспилотники — оружие. Именно поэтому призвала к ответственности за их продажу и распространение.
Напомним, в России назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В Следственном комитете РФ заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника.