Симоньян устроила истерику из-за взрывов на Крымском мосту 16 17.07.2023, 14:09

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МАРГАРИТА СИМОНЬЯН

Путинистка призывает ударить по Лондону.

Кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян обвинила в взрывах на Крымском мосту не только украинские, но и британские спецслужбы. А потому призывает ударить по Тауэрскому мосту в Лондоне.

Как сообщает ТСН, об этом путинская поклонница написала в своем Telegram.

«Если правда, что атаку на Крымский мост совершили с помощью британских спецслужб, делает ли это легитимной целью Тауэрский мост? По-моему, вполне», — написала пропагандистка Симоньян.

Она подчеркнула, что беспилотники — оружие. Именно поэтому призвала к ответственности за их продажу и распространение.

Напомним, в России назвали взрывы на Крымском мосту терактом. В Следственном комитете РФ заявили, что его якобы атаковали два украинских беспилотника.

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