В известном доме напротив Комаровки за долги продают квартиру с ремонтом 5 17.07.2023, 14:34

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Начальная цена значительно ниже рынка.

В доме 2002 года на Куйбышева напротив Комаровки на торги выставили двушку за долги собственника. Начальная цена значительно ниже рынка — всего около 82,6 тысячи долларов за 101 квадрат, пишет realt.by.

Двухкомнатная квартира находится на Куйбышева, 69.

Этот дом строил известный тогда предприниматель Андрей Климов, а заселились сюда в том числе известные белорусы. Например, режиссер Гостюхин и музыкант Дайнеко.

А сейчас тут за долги собственника продается квартира площадью 101,4 квадратного метра. В ней сделан вот такой ремонт.

Начальная цена — 248 тысяч рублей. Метр получается примерно 815 долларов. Это значительно ниже рыночных цен на жилье в этом доме.

Аукцион пройдет 1 августа.

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