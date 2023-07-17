Белорусские вузы недобрали около 1000 целевиков 17.07.2023, 17:11

1,030

Приемная кампания для них завершена.

Во время приемной кампании 2023 в Беларуси около 3400 абитуриентов зачислили на условиях целевой подготовки. Подробнее в Министерстве образования рассказали БелТА.

Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, на данный момент в Беларуси завершилась приемная кампания для целевиков. И несмотря на якобы высокий интерес организаций-заказчиков, все же на целевую подготовку отмечается определенный недобор.

- Чуть более 1 тысячи мест остались вакантными, - указал чиновник.

С 17 июля оставшиеся места на целевую подготовку по различным специальностям передали на общий конкурс.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».