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Белорусские вузы недобрали около 1000 целевиков

  • 17.07.2023, 17:11
  • 1,030
Белорусские вузы недобрали около 1000 целевиков

Приемная кампания для них завершена.

Во время приемной кампании 2023 в Беларуси около 3400 абитуриентов зачислили на условиях целевой подготовки. Подробнее в Министерстве образования рассказали БелТА.

Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, на данный момент в Беларуси завершилась приемная кампания для целевиков. И несмотря на якобы высокий интерес организаций-заказчиков, все же на целевую подготовку отмечается определенный недобор.

- Чуть более 1 тысячи мест остались вакантными, - указал чиновник.

С 17 июля оставшиеся места на целевую подготовку по различным специальностям передали на общий конкурс.

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