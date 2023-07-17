Белорусские вузы недобрали около 1000 целевиков
- 17.07.2023, 17:11
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Приемная кампания для них завершена.
Во время приемной кампании 2023 в Беларуси около 3400 абитуриентов зачислили на условиях целевой подготовки. Подробнее в Министерстве образования рассказали БелТА.
Как пояснил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Пищов, на данный момент в Беларуси завершилась приемная кампания для целевиков. И несмотря на якобы высокий интерес организаций-заказчиков, все же на целевую подготовку отмечается определенный недобор.
- Чуть более 1 тысячи мест остались вакантными, - указал чиновник.
С 17 июля оставшиеся места на целевую подготовку по различным специальностям передали на общий конкурс.