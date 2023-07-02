Найдены уникальные фото исторического района, снесенного в центре Минска при Машерове 10 2.07.2023, 10:12

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Сотрудница музея обнаружила их на выброшенных пленках.

6 июля в 17:00 в минской Художественной галерее искусств Михаила Савицкого (площадь Свободы, 15) открывается уникальная выставка «Успамін пра Нямігу». На ней рассказывается о столичном микрорайоне, расположенном в центре города, но практически прекратившем свое существование.

Фото: facebook.com/minskmuseum

«Ідэя стварэння гэтай выстаўкі з’явілася дзякуючы дзіўнаму выпадку: супрацоўніца нашага музея Яўгенія СтальмаховаB знайшла каля свайго пад’езду выкінутыя суседзямі фотастужкі. Гэта быў цэлы сямейны архіў, і, відаць, аўтар фатаграфій працаваў у інстытуце Белпрампраект, бо сярод здымкаў было нямала кадраў, на якіх зафіксаваны нефармальныя будні інжынераў. Але яшчэ больш нас зацікавілі рэдкія віды старой забудовы вуліцы Нямігі да яе рэканструкцыі, якія таксама захаваліся на фотастужцы», — рассказали сотрудники Музея истории Минска на своей странице в фейсбуке.

Фото: facebook.com/minskmuseum

Микрарайон Немига существовал в Минске с древности. В 1960-х годах было решено снести его и провести через него спрямленную широкую магистраль — дублер Ленинского проспекта (современный проспект Независимости). В результате большая часть Немиги с атмосферными улочками пошла под снос.

Фото: facebook.com/minskmuseum

Снос Немиги происходил, в том числе, при руководителе БССР Петре Машерове.

Фото: facebook.com/minskmuseum

Выставка организована совместно с Белорусским государственным архивом кинофотодокументов и Белорусским государственным архивом научно-технической документации.

Фото: facebook.com/minskmuseum

Фото: facebook.com/minskmuseum

Фото: facebook.com/minskmuseum

Фото: facebook.com/minskmuseum

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