В Севастополе и Феодосии прогремели мощные взрывы 20.07.2023, 11:28

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Иллюстративное фото

Российские «власти» в растерянности.

В оккупированном Крыму в четверг, 20 июля, прогремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Феодосии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Севастополь

Жители оккупированного Севастополя сообщают, что звуки взрывов слышали в Гагаринском районе.

«То ли со стороны Камышовой бухты, то ли Казачьей», - пишут местные паблики.

Российские «власти» в растерянности не комментируют новую серию взрывов на оккупированном полуострове.

Феодосия

Также громкий взрыв прогремел в районе Феодосии. Позже крымские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационные власти сообщили, что якобы в городе проходят учения со стрельбой.

Взрывы в Крыму

Напомним, в ночь на 20 июля на северо-западе оккупированного Крыма раздались взрывы. По информации СМИ, их слышали вблизи села Раздольное.

Оккупанты заявили о якобы атаке дронов, из-за которой «пострадали четыре административных здания».

Кроме того, вчера раздались взрывы в районе Старокрымского полигона на востоке Крыма. В сети заявляли о «прилетах», а жители сообщали о детонации боеприпасов. В результате пожара была ликвидирована одна из крупнейших военных баз РФ в Крыму.

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