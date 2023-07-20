В Севастополе и Феодосии прогремели мощные взрывы
- 20.07.2023, 11:28
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Российские «власти» в растерянности.
В оккупированном Крыму в четверг, 20 июля, прогремели взрывы. Их слышали в Севастополе и Феодосии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Севастополь
Жители оккупированного Севастополя сообщают, что звуки взрывов слышали в Гагаринском районе.
«То ли со стороны Камышовой бухты, то ли Казачьей», - пишут местные паблики.
Российские «власти» в растерянности не комментируют новую серию взрывов на оккупированном полуострове.
Феодосия
Также громкий взрыв прогремел в районе Феодосии. Позже крымские Telegram-каналы со ссылкой на оккупационные власти сообщили, что якобы в городе проходят учения со стрельбой.
Взрывы в Крыму
Напомним, в ночь на 20 июля на северо-западе оккупированного Крыма раздались взрывы. По информации СМИ, их слышали вблизи села Раздольное.
Оккупанты заявили о якобы атаке дронов, из-за которой «пострадали четыре административных здания».
Кроме того, вчера раздались взрывы в районе Старокрымского полигона на востоке Крыма. В сети заявляли о «прилетах», а жители сообщали о детонации боеприпасов. В результате пожара была ликвидирована одна из крупнейших военных баз РФ в Крыму.