Белорусский офицер: «Вагнеровцам» перегрызут глотки 20.07.2023, 12:38

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В Беларуси у них слишком много врагов.

Офицер запаса на условиях анонимности прокомментировал сайту Charter97.org размещение российских наемников из ЧВК «Вагнер» в Беларуси:

— Не думаю, что они у нас приживутся. Беларусь — это явно перевалочная база перед какой-то переброской в Африку или другие страны.

— Почему не приживутся?

— Будет очень много конфликтов, не говоря о материальной составляющей. Возникнут трения между нашими офицерами и их полевыми командирами, между нашими военнослужащими и обычными «вагнеровцами». Банально наши контрактники будут завидовать, что наемники получают больше денег.

— Во что могут вылиться эти конфликты?

— В 2022 году, когда на территории Беларуси находились российские оккупанты, конфликтов было очень много. Русские пытались показать свое превосходство, пренебрежительно относились к белорусам. Доходило до мордобоя.

Затем, когда россиян выбили из Киевской области, они возвращались через Беларусь в потрепанном виде. Очень злые. Злость пытались выместить на наших вояках. Были претензии, мол, почему вы не вступили в войну.

На сборах рассказывали историю, что одного россиянина, который начал вымогать у нашего парня деньги, ночью избили, сломали несколько ребер. Знаю, что были проблемы с российскими военными из Кавказа. Драки стенка на стенку.

Кроме того, в белорусской армии практически нет культуры неуставных отношений, не говоря уже о каких-то «ауешных» понятиях, которые присущи «вагнеровцам».

— Как отнесется к наемникам в нашей стране офицерский состав?

— Это угроза для них. Ведь это покушение на их «кормовую базу». Какие-то полевые командиры приедут и будут ходить с распальцовкой. Сегодня белорусская армия — это способ заработка для наших офицеров. Теперь их, возможно, заставят поделиться. Думаю, «вагнеровцам» в Беларуси перегрызут глотки. Уж слишком много у них врагов в нашей стране.

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