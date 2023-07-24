ВСУ уничтожили мобильную радиолокационную станцию «Аистенок» в Соледаре
- 24.07.2023, 21:07
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Видеофакт.
Украинские военные уничтожили мобильную контрбатарейную радиолокационную станцию «Аистенок» в Соледаре (Донецкая область).
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
«Россияне пытаются превратить наш Соледар в свою крепость», - говорится в сообщении.
Сырский отметил, что важными элементами обороны там есть мобильные контрбатарейные РЛС «Аистенок», которые наблюдают за окрестностями города.
«Одну из таких скрытых станций обнаружил на крыше дома аэроразведчик 30 ОМБр с позывным «Вялый». Он передал координаты «Аистенка» коллегам-спецназовцам, которые ловко уничтожили его FPV-камикадзе», - добавил командующий Сухопутный войск.