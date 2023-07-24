Госдеп США: Украина добилась невероятных успехов в возвращении своих территорий 24.07.2023, 23:15

Вашингтон считает, что Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.

Украина добилась невероятных успехов в возвращении своих территорий, которые были временно оккупированы Россией. Об этом заявил представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер на брифинге.

«Украина уже добилась невероятных успехов в возвращении территорий, которые были временно оккупированы Россией», – сказал Миллер.

Спикер Госдепа отметил, что с точки зрения США Украина имеет все необходимое для проведения контрнаступления.

«Мы предоставили им огромное количество военного оборудования, как и наши союзники и партнеры в Европе и во всем мире, и мы будем продолжать это делать. Вы можете ожидать анонса военной помощи в ближайшие дни», – сказал Миллер.

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