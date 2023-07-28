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В России окончательно приняли закон о повышении призывного возраста

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  • 28.07.2023, 12:16
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В России окончательно приняли закон о повышении призывного возраста

Призывникам запретили выезжать за границу.

Верхняя палата российского парламента (Совет Федерации) проголосовала за закон о призывном возрасте срочной службы, принятый ранее на этой неделе Госдумой, передает ВВС.

Предельный призывной возраст повышается с 27 лет до 30. Нижняя планка остается прежней — 18 лет. Хотя в декабре министр обороны Сергей Шойгу предлагал поднять ее до 21 года.

В первом чтении Госдума голосовала за нижний предел в 21 год, но во втором чтении отказалась от этого снижения. Сенаторы Андрей Клишас и Виктор Бондарев протестовали против этого решения, но позже спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко анонсировала поддержку верхней палатой.

«За» проголосовали 159 сенаторов, один воздержался, передает ТАСС.

Совет Федерации также одобрил закон о запрете выезда призывников из РФ со дня размещения повестки в реестре, а до его запуска — с момента направления повестки.

Издание «Верстка» предполагает, что решающую роль в изменении концепции сыграло Минобороны, якобы убедившее президента Владимира Путина не снижать минимальный призывной возраст. Хотя в администрации президента, по данным издания, считали это невыгодным шагом назад перед президентскими выборами 2024 года.

Закон вступает в силу с 1 января 2024, переходного периода не будет.

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