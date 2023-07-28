Сезон «хлопка» в Крыму 1 28.07.2023, 15:10

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У ВСУ появились две главные задачи.

В последние недели в Крыму все чаще цветет «хлопок». Взрывы раздаются как на военных объектах российских оккупантов, так и возле незаконно построенного Крымского моста. В частности, 17 июля произошел уже второй «хлопок» на мосту за время полномасштабной войны – обрушилась часть моста. Сначала оккупанты утверждали, что восстановят мост до ноября, но как это всегда случается в России, расчеты подвели. Теперь новой датой полноценного обновления моста называют 31 декабря. О переносе сроков ремонта Крымского моста, прилете по складам, где могли храниться ракеты «Оникс», и последствиях недавних «хлопков» на полуострове - в эфире «Апостроф TV» рассказал Глава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Крымский мост не торопится

Этого нужно было ожидать. Они намеренно не называли реальные сроки восстановления (моста) с самого начала, когда исследовали повреждения, нанесенные в результате двух подрывов. Возможно, дата до 31 декабря этого года – это более или менее реалистичный срок. Это говорит о том, что повреждения тяжелые. Один пролет упал, другой поврежден. К тому времени может произойти то, о чем говорил министр обороны Алексей Резников – он намекнул, что будут новые удары по мосту. Наша задача состоит в том, чтобы этот военный объект уничтожить до конца.

Они могут прилагать какие-то дополнительные усилия, но главное, чтобы у нас сохранялись или даже пополнялись наши возможности. Речь идет о дальнобойном высокоточном оружии. Я слушал некоторые зарубежные каналы, аффилированные с российскими источниками, и там обслуживающие власть российские эксперты жаловались на то, что уже на расстоянии 80 км от линии разграничения все склады и другие объекты украинское оружие достает. То, что сейчас бьют уже по Крыму – я опять-таки ссылаюсь на этих «экспертов» – говорит о том, что украинские войска наносят удары дальше, чем на 80 км. Это как раз нормальная тактика, когда для изнурения врага и уменьшения собственных потерь нужно ослабить его обеспечение оружием и техникой. Здесь главное не то, что россияне будут дополнительно пытаться что-то отстраивать, а то, что у нас будет дальше с поставкой оружия.

Уничтожение «Ониксов»

Ни для кого не секрет, что последние удары, в частности по Одессе и Николаеву, враг наносил и этими ракетами. Все они были размещены в Крыму. В первые месяцы оккупации Крыма российская сторона дерзко свозила в Крым эти ракетные зенитные комплексы «Бастион» и говорила, что это для того, чтобы не допустить вмешательства военных кораблей стран НАТО. Теперь они им «понадобились». «Оникс» – это противокорабельные ракеты. Русские направляют их на наши города. Эксперты утверждают, что последние уничтожения российских складов в Красногвардейском и Джанкойском районах буквально 22-24 июля – там как раз хранились эти противокорабельные ракеты. Если это так, то это ощутимый украинский удар для россиян.

Последствия «хлопка»

Все, что сейчас активизировалось вокруг Крыма – я прежде всего имею в виду эти удары по военным объектам – с одной стороны, подкрепляет надежды и ожидания людей, которые остаются верными украинскому государству. Я считаю, что таких людей сотни тысяч: это крымские татары, этнические украинцы. Эти люди опасаются, что могут быть масштабные военные действия, боятся за своих близких. Но они ждут освобождение.

Мы отсюда им всегда напоминаем, чтобы они заранее готовились – говорим о тревожном чемоданчике, необходимости подготовки запасов воды или лекарств. Мы говорим, что Украина будет делать все, чтобы избежать исключительно военного способа освобождения Крыма, но это война. Все может быть. Поэтому готовьтесь к такому развитию событий тоже.

Есть другая часть населения, их тоже немало, а возможно даже и больше, чем тех, кто верен украинскому государству. В первую очередь, речь идет о миллионе тех людей, которые поселились в Крыму незаконно за 9 лет оккупации. Мы им, наоборот, говорим, что им не нужно ждать, пока туда войдут украинские войска и законная украинская власть, не надо нам усложнять эту работу с ними. Лучше, если они уже сейчас будут покидать Крым. Пытаемся им объяснить, что никто их не простит. Мы надеемся, что какая-то часть к нам прислушается. Особенно если будут продолжаться «хлопки». Я думаю, что с каждым взрывом стимулов у этих людей, чтобы поскорее покинуть Крым, будет больше.

Понятно, что это и коллаборанты – граждане Украины, которые отправились служить российским оккупантам. Эти люди первыми чувствуют неотвратимость освобождения Крыма. Мы сейчас наблюдаем, что часть из них не просто готовит себе какие-нибудь запасные варианты, а уже начала уезжать. И это не может нас не радовать.

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