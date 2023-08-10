Лия Ахеджакова вышла на сцену с флагом Украины и довела россиян до истерики 10.08.2023, 9:05

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Лия Ахеджакова

Фотофакт.

Народная артистка России Лия Ахеджакова, уволившаяся из московского театра «Современник», где работала с 1977 года, снова довела россиян до истерики. Артистка в Германии вышла на сцену с украинским флагом под бурные аплодисменты зрителей, что и пошатнуло хрупкое терпение путинистов.

Они молниеносно заявили, что звезду следует признать «иноагентом», хотя предварительные проверки на «дискредитацию армии РФ» ничего не нашли. Об этом заявили российские пропагандисты, сообщает obozrevatel.com.

В сети распространилось короткое видео, где Лия Ахеджакова стоит на сцене с двуколором в руках, в то время как из зала ей кричат слова благодарности. В подписи говорилось, что актрису сняли на концерте в Германии 27 июля этого года.

Генпрокуратуру России повторно попросили проверить звезду, «наградить» ее статусом «иноагента» и лишить всех званий, полученных в России.

Соответствующее обращение подготовил глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Заметим, что он «стучится» в Генпрокуратуру уже второй раз. Тогда он просил возбудить против Ахеджаковой три уголовных дела. По его словам, актрису нужно наказать по статьям о госизмене, дискредитации российской армии и за разжигание межнациональной розни.

Отметим, что Лия Ахеджакова поддержала Украину с первых дней полномасштабного вторжения, но долго оставалась в Москве. Когда с работой в «Современнике» было покончено, она, очевидно, эмигрировала.

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