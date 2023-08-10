«9 августа белорусы запустили двигатель перемен» 10.08.2023, 12:11

Фото: nn.by

Время выбрало нас.

Читательница телеграм-канала «Баста!» пишет по случаю третьей годовщины массовых протестов в Беларуси:

- 9 августа 2020 года меня похитили люди, называющие себя правоохранителями, и кинули за решетку - без бумаг и протоколов. Так же как и других соратников. Кого-то задержали 7 августа, кого-то 8, меня нашли по дороге на участок для голосования в день выборов. Да, за решеткой было страшно, было непонимание, что это вообще происходит. Утешало одно - с мая месяца мы делали все что, могли, я ждала вечера, ночи, чтобы понять - не напрасно ли все - столько времени, сил, эмоций. Но ночью поняла - не напрасно!

Ночью начали привозить толпы людей. Я понимала, что мы это сделали! Что народ встал! Что мы пишем историю! Тогда ещё я не знала масштаба, не знала той жестокости, последствий... Было ощущение счастья - Беларусь проснулась!

Сейчас больно от того что происходит по сей день. Но после самой темной ночи обязательно придет рассвет. 9 августа для меня - самый основной, самый памятный день в году. Мы запустили двигатель перемен. И мы обязательно вернемся в Новую любимую Беларусь! Я благодарна всем белорусам, которые продолжают борьбу, я горжусь, что время выбрало нас.

И если все вернуть назад, зная, что впереди у тебя заберут все, что могут, выкинут из страны - я бы не смогла поступить иначе - это наш путь! Жыве Беларусь!

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