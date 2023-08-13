Разгром россиян в Урожайном: танковая бригада РФ предала пехоту на поле боя 13.08.2023, 12:28

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ВСУ совершили мощный рывок в сторону Азовского моря.

Российские военные пропагандисты продолжают бить тревогу в связи с потерей населенного пункта Урожайное на Южном направлении фронта, обвиняя военных различных подразделений в некомпетентности, слабости и трусости, сообщает dialog.ua.

Один из крупнейших российских военных Telegram-каналов «Военный Осведомитель» заявляет, что оккупанты потеряли контроль над Урожайным из-за действий 36-й армии ВС РФ, танковая бригада которой отказалась поддержать пехоту в боях.

Россияне боялись потерять танки, бросив пехоту одну: они мотивировали это тем, что ВСУ мгновенно уничтожают российские танки после выхода на огневую позицию.

При этом пехота оккупантов также начала отступление из всех лесополос восточнее Урожайного еще 10 числа в связи с тяжелейшими потерями.

Однако Telegram-канал утверждает, что на самом деле «половина бригады занята распитием алкоголя в тылу, а офицеры не способны привести их в чувство».

Более того, несмотря на постоянные провалы на фронте, отмеченную танковую бригаду продолжают направлять на самые важные участки фронта, где раз за разом ВС РФ вынуждены бросать позиции и отступать.

Украинский военный журналист Юрий Бутусов также раскрыл подробности разгрома российских войск в Урожайном.

«35-я бригада морской пехоты ВСУ выбила из Урожайного 40-ю бригаду морской пехоты ВС РФ, и освободили очередное село по пути к Азовскому морю», — сообщил Юрий Бутусов.

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