Украинские пограничники остановили «самого патриотичного» россиянина
- 16.08.2023, 11:41
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Он не желал возвращаться в РФ.
В Киевской области пограничники остановили «самого патриотичного» россиянина, паспорт которого был украшен национальным приветствием Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Как пишут пограничники, мужчина превысил срок пребывания в Украине, однако не хотел возвращаться в Россию. Также он не поддерживает полномасштабное вторжение страны-террориста.
В ГНСУ в шутку предложили читателям избрать следующую судьбу россиянина.