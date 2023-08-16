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Украинские пограничники остановили «самого патриотичного» россиянина

  • 16.08.2023, 11:41
  • 2,718
Украинские пограничники остановили «самого патриотичного» россиянина

Он не желал возвращаться в РФ.

В Киевской области пограничники остановили «самого патриотичного» россиянина, паспорт которого был украшен национальным приветствием Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Как пишут пограничники, мужчина превысил срок пребывания в Украине, однако не хотел возвращаться в Россию. Также он не поддерживает полномасштабное вторжение страны-террориста.

В ГНСУ в шутку предложили читателям избрать следующую судьбу россиянина.

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