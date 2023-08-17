Может, Захарову «по совместительству» сделать генеральшей ФСБ? 3 Телеграм-канал «СерпомПо»

17.08.2023, 13:50

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И псевдоним дать – «Барбара».

В Москве жара. Раскаленная брусчатка на Красной площади, словно подсолнечным маслом смазана, вот-вот зашипит огромной сковородкой. Но «ленты ТАСС» несут освежающие вести о проливных дождях из званий и наград, которыми великий геополитик поливает своих.

Фонд зарплаты сотрудникам центрального аппарата МИД увеличен с 6,6 млрд. руб. до 7,6 млрд. Возросла и численность – на 100 с лишним человек. Добавили функционала – лавровцы будут участвовать в разработке и реализации мер противодействия «недружественным действиям иностранных государств» вместе с другими органами. Может, Захарову, «по совместительству» сделать генеральшей ФСБ? Это было бы шикарно – мундир, золото погон, стальной взгляд. И псевдоним дать – «Барбара».

Кстати, о генералах. Путин подписал указ, согласно которому Магомед Даудов – глава парламента Чечни, стал генерал-майором МВД. Эту новость, вероятно, начальство предпочло бы скрыть, но ведь есть же Кадыров, который всегда раскроет секрет, способный в очередной раз шокировать общественное мнение. Кстати, Даудов еще и Герой России.

В общем друзья, прочитав такие новости, отряхнем от них руки. Деградация продолжается. Сколько ни заливай наградного и денежного «топлива» в худой бензобак, машина все равно не поедет.

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