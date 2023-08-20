Маша Хендэ Хох Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

20.08.2023, 11:59

Захарова прыгнула без шеста выше майора Исинбаевой.

Фронтвумен МИД РФ Мария Захарова вчера превзошла себя, скакнула без шеста выше майора Исинбаевой: «Тем же украинским военнослужащим, кто – уверены – понимает всю преступную сущность захватившей их страну бандитской хунты, настоятельно советуем повернуть оружие против нее или же капитулировать перед нашими войсками. В этих случаях достойное гуманное отношение ко всем гарантируется».

Даже в коридорах МИДа раздался смех и Захарова тотчас получила новое прозвище – «Маша Хенде Хох». Или, имея в виду две буквы «Х» - «Маша дабл Икс» (наверное, по аналогии с героем Вина Дизеля – «Трипл Икс»). Конечно, слово «дабл» обыгрывает еще «двойной бурбон», «иксы» - только для взрослых, и так далее.

Понятно, что пятница – тяжелый день в МИД. Конец рабочей недели, на столе закуска с выпивкой из «Азбуки вкуса» на углу. Запотевшая бутылка водочки с блестящей «бескозыркой» на голове тянет тонкую стеклянную шею из холодильника, желает «залить горячий жир котлет», кипящий в геополитических желудках борьбы с неоколониализмом. Уж и галстуки ослаблены, языки развязались, речь слегка «поплыла», как на старой пластинке. Но все же, надо бы Захаровой знать меру.

Между прочим, отчего только украинским войскам капитулировать? Это принижение величия нашей страны. Стоило потребовать капитуляции НАТО. И чтобы в Берлине великий геополитик принимал парад сдавшихся войск.

Телеграм-канал «Рывок и прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».