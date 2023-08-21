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Посольство США в Минске опубликовало предупреждение для своих граждан

  • 21.08.2023, 18:11
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Посольство США в Минске опубликовало предупреждение для своих граждан

На этот раз из-за закрытия двух пунктов пропуска.

Предупреждение о возможных сложностях с выездом из Беларуси опубликовало для своих граждан посольство США в Минске.

Дипломаты напомнили, что Литва 18 августа закрыла два пограничных перехода с Беларусью.

«В настоящее время открыты четыре пограничных перехода. Правительства Польши, Литвы и Латвии заявили, что возможно дальнейшее закрытие пограничных переходов с Беларусью», — сообщается в предупреждении.

Диппредставительство посоветовало гражданам США не въезжать в Беларусь из-за «произвольного применения местных законов», а также содействия белорусскими властями «неспровоцированному нападению России на Украину», что ограничивает возможность оказания посольством в Минске консульской помощи своим гражданам.

Американцам, которые сейчас находятся в Беларуси посоветовали «немедленно покинуть страну» по тем же причинам.

Напомним, в феврале прошлого года посольство США в Минске также публиковало предупреждение для своих граждан. В тот раз опасения дипломатов были связаны с тем, что из-за полномасштабного российского у американских граждан могли возникнуть сложности с выездом из Беларуси.

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