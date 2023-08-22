Украинский офицер: Теперь вопросы начнутся даже у оторванных от реальности россиян 22.08.2023, 15:42

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Удары дронов по аэродромам показали, что власти РФ не контролируют территорию страны.

Украинское издание New Voice со ссылкой свои источники в разведке сообщило, что за три дня были обезврежены пять российских самолетов. Среди них — ядерный бомбардировщик. Почему Украина взялась за российскую авиацию?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал военному аналитику, майору запаса Вооруженных сил Украины, ветерану российско-украинской войны Алексею Гетьману:

— Речь идет о Ту-22м3. Сразу скажу, что любой стратегический самолет-бомбардировщик может нести оружие, в том числе — и ядерное. Все ракеты, которые атакуют Украину — (аэробаллистические, баллистические и крылатые ракеты) — могут нести ядерный фугас.

Он может быть установлен на тот же самый «Искандер», «Калибр» или «Кинжал». Когда стартует ракета Х-101, то мы ведь не знаем, что у нее в середине: обычный тротил или ядерный фугас.

Поэтому нужно уничтожать бомбардировщики, особенное Ту-22м3, потому что именно они несут ракеты Х-22. Они довольно-таки старые, но относительно дальнобойные, поднимаются на большую высоту, а затем с нее стартуют. Их могут поразить только комплексы Patriot. Это уже не противовоздушная оборона, а противоракетная.

У нас таких комплексов немного, всю Украину ими не закрыть. Это реальная угроза. Пока у нас нет дополнительных комплексов Patriot, нужно уничтожать не только сами ракеты, но носители, а еще лучше — заводы, на которых их производят, а также базы, где они находятся. Во время войны нужно устранять причину, а не последствия.

— Думаете, таких операций будет проведено еще больше?

— Да. Дело в том, что мы пообещали нашим партнерам, что не будем использовать их оружие на территории РФ. Хотя это полная бессмыслица. Но они боятся эскалации, что «начнется прямое вооруженное столкновение между НАТО и РФ». Они имеют на это право, а мы благодарны им за помощь.

Тем не менее наши партнеры четко сказали, что не могут нам запрещать использовать наше собственное оружие так, как мы считаем нужным, если нет нарушения международного законодательства.

Военные же объекты на территории врага — легитимные цели, которые атаковать мы имеем полное право.

Собственное же оружие мы будем использовать, извините, так, как посчитаем нужным. Единственное, что мы не будем делать — это атаковать гражданские объекты. Это является военным преступлением.

Атаковать же военные объекты страны, которая на нас напала, с которых нас атакуют, мы не только имеем право, но и обязаны.

— Почему российские аэродромы так беспомощны перед дронами. Ведь там должны быть установлены системы ПВО?

— У россиян слишком много самоуверенности. Они считали, что мы неспособны сделать дроны, которые летают на расстояние больше 1000 км. Они не были к этому готовы. Россияне так любят рассказывать о том, какие они «непобедимые», «какое у них оружие». Они так много врут, что сами начали верить в свою ложь. Россияне рассказывали про «непреодолимую противовоздушную оборону», а оказывается, что она прекрасно преодолевается.

Посмотрите, как часто дроны летают над Москвой, Московской областью, звучат взрывы на аэродромах. Поэтому пускай рассказывают, это наоборот работает нам на пользу. Пока россияне остаются уверенными в том, что мы не может преодолеть их ПВО, ничего не делают для ее усовершенствования, мы будем использовать «окно возможностей» и дальше.

— Дроны, которые атаковали аэродромы, взлетали с территории РФ. У Украины настолько серьезная агентурная сеть на территории РФ, которая может проводить такие операции?

— Если эта информация вышла из российских источников, то таким образом они хотели бы отмазать свою ПВО. Мы ведь понимаем, если эти дроны летают с территории Украины, то они должны пройти аж три линии обороны РФ. Первую — на линии фронта, вторую — в середине РФ (на пути от линии фронта) и третью — непосредственно вокруг аэродрома или Москвы.

Вот чтобы никто не думал, что украинские дроны могут преодолеть несколько линий обороны РФ, они так и говорят. Думаю, что это вранье.

Россияне решили сказать, что эти дроны стартовали где-то недалеко от Москвы или аэродрома, поэтому их «сильная» ПВО с этим не справилась. Это означает, что у нас, получается, есть сеть диверсионных групп, подполье, мы можем на территории России, которую они не контролируют, не только листовки расклеивать, а и запускать мощное оружие.

— На самом деле это британская разведка сообщила, что «некоторые атаки по РФ Украина осуществляет из логова врага, то есть непосредственно с российских территорий».

— Ну и здорово, если это так. Вы же понимаете, что мы эти дроны вряд ли собираем на территории РФ. Ведь это определенное производство, завершенный цикл. Получается, что мы дроны собрали, «разобрали конструктор» на несколько частей, спокойно перевезли через все границы, линию фронта. Я даже не знаю, через что и как. Может, через Беларусь, кто знает.

В целом это означает, что мы привезли в середину РФ оружие, которое спокойно собрали на ее территории, вывезли куда-то, например — в поле, и не один дрон, а несколько. Потом сделали «старт». Никто этого не видел? Так для россиян это еще хуже!

Выходит, что они вообще не контролируют свою территорию, свои границы. Знаете, в этом случае даже у самых оторванных от реальности россиян могут возникнуть вопросы.

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