Лукашенковские пропагандисты создали кибер-пенсионерку, чтобы хвалить жизнь в Гомеле 4 23.08.2023, 12:41

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Живых сторонников режима не нашли.

Лукашенковские пропагандисты создали кибер-пенсионерку, чтобы хвалить жизнь в Гомеле. Публикация была замечена «Флагштоком» в газете Гомельского горисполкома Гомельские ведомости.

В статье с заголовком «Светлана Столярова: «Гомель предлагает мне все для комфортной жизни» неизвестная гомельская пенсионерка хвалит культурные мероприятия в Гомеле. Сопровождается публикация изображением, созданным при помощи нейросети. Об этом говорит сильно размытый фон абстрактного богатого европейского или американского города.

Сервис aiornot.com, который может отличить реальное фото от сгенерированного нейросетями, однозначно указывает на искусственное происхождение иллюстрации.

Автором материала указана Светлана Тягунова. Этим же именем в газете подписаны тенденциозные публикации об упадке западных стран, обзоры культурных мероприятий и событий в Гомеле. Вероятно, имя автора также является вымышленным. Светлана Тягунова не упоминается на страницах газеты ранее марта 2023 года, а реальное фото такого корреспондента найти не удалось.

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