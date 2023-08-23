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Триумф для Украины: ГУР раскрыло последствия уничтожения российского комплекса С-400 в Крыму

  • 23.08.2023, 15:28
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Триумф для Украины: ГУР раскрыло последствия уничтожения российского комплекса С-400 в Крыму

Взрыв ликвидировал «визитную карточку» ПВО оккупантов.

Уничтожение российского зенитно-ракетного комплекса С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму будет иметь системные последствия для развития событий на полуострове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя ГУР Андрея Юсова в эфире телемарафона.

«Это взрыв, который ликвидировал такую «визитную карточку» российских средств ПВО. И то, что они хотели продавать слишком дорого за границу. И я думаю, что теперь желающих покупать подобные не очень эффективные вещи, которые хорошо горят, будет значительно меньше», - сказал он.

Юсов отметил, что разведка располагает информацией о ликвидации личного состава в результате атаки по полуострову: «Ну и собственно комплекс С-400 - это не одна единица техники. Поэтому все, что находилось вокруг, либо уничтожено, либо поражено».

У него также спросили, как уничтожение комплекса отразится на работе российской ПВО в Крыму.

Представитель ГУР отметил, что самих по себе комплексов С-400 очень немного. Потому что это одна из последних разработок.

«Поскольку это одно из самых современных их (россиян - ред.) средств противовоздушной и противоракетной обороны, то это будет иметь системные последствия для развития событий в Крыму. Сегодня действительно состоялся «триумф», но не для рашистов. Это триумф для Украины и украинцев, которые приближают освобождение Крыма», - сказал Юсов.

Взрывы в Крыму

Сегодня утром на западе Крыма в Оленовке раздалось около 7 взрывов и поднялся густой клуб дыма.

Местные телеграм-каналы сообщали о «прилете» по российскому военному объекту на мысе Тарханкут. Там якобы были поражены радиолокационные станции россиян.

Кроме того, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко отмечал, что в Крыму был поражен противокорабельный комплекс «Бастион».

Источник РБК-Украина в одном из разведывательных органов сообщил, что удар пришелся на воинскую часть россиян.

Позже в ГУР сообщили об уничтожении комплекса С-400 «Триумф» в Крыму.

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