Бизнес-джет Пригожина упал в 50 километрах от резиденции Путина 9 23.08.2023, 21:09

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Речь идет о резиденции на Валдае.

Бизнес-джет главаря ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина упал в 50 км от резиденции российского диктатора Владимира Путина на Валдае.

Об этом сообщает российское издание «Агенство».

Согласно данным МЧС, авиакатастрофа произошла в районе населенного пункта Куженкино. Это в 50 км от резиденции Владимира Путина на Валдае.

Частный самолет Embraer Legacy совершал рейс Москва — Санкт-Петербург, на его борту находились 10 человек, из них три члена экипажа.

По предварительной информации, все находившиеся на борту погибли, сообщил МЧС.

23 августа в российской Тверской области разбился небольшой самолет. По данным росСМИ, он принадлежал главарю ЧВК «Вагнера» Евгению Пригожину.

Кремлевские пропагандисты со ссылкой на Росавиацию пишут, что среди пассажиров самолета значился Пригожин.

Российский канал ВЧК-ОГПУ утверждает, что на борту самолета, кроме Пригожина, был его «правая рука» Дмитрий Уткин.

Позже российские каналы обратили внимание, что второй частный борт Пригожина курсирует в небе над Москвой — он летел следом за разбившимся, но развернулся.

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