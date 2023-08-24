Смута в России все ближе 2 Виктор Андрусив

24.08.2023, 16:06

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Виктор Андрусив

И она будет очень жестокая.

Быстрые выводы из убийства Пригожина.

1. Одним из решений после бунта Пригожина было дать время Шойгу и Герасимову до сентября показать результат. Если результата не было – Пригожин снова выходил на сцену, но с командой министра обороны и главы Генштаба. Так что убийство Пригожина означает, что Шойгу и Герасимов провалились, и других вариантов у них не было.

2. Очевидно, что Пригожин и Уткин подготовились к возможному своему убийству. Поэтому ответ будет. Какой – увидим.

3. Смерть Пригожина попытаются представить как справедливую, за то, что он совершил. Но сейчас военкоры сидят растерянные и не знают, сочувствовать или мочить его.

4. Ситуация в России не стабилизируется, а ухудшается. Потому что был нарушен пакт, которого временно достигли в июне после бунта. Теперь разным «башням Кремля» и группам понятно, что договоренности не работают. Поэтому попытки покушений станут случаться чаще.

5. Думаю, Шойгу и Герасимов теперь – цели.

6. Смута все ближе. И она будет очень жестокая.

Виктор Андрусив, Telegram

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