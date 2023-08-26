Группировка «Русич» взбунтовалась и отказалась воевать в Украине 26.08.2023, 9:01

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Боевики выдвинули ультиматум Кремлю.

Российская неонацистская группировка «Русич» заявила, что прекращает выполнять боевые задачи в Украине. Как сообщается в телеграм-канале группировки, причиной этого решения стало задержание одного из основателей и лидеров «Русича» — Яна Петровского, известного также под псевдонимом «Славян», передает The Moscow Times.

«А пока ситуация со Славяном не решится в нужную нам сторону (выдача РФ) — Русич прекращает выполнение любых боевых задач. Будет время отдохнуть и решить накопившиеся дела. Если страна не может защитить своих граждан, то зачем гражданам защищать страну?» — говорится в телеграм-канале группировки.

Задержание Яна Петровского произошло в Финляндии, о нем стало известно только сегодня. Власти Украины подозревают его в участии в военных преступлениях, совершенных в период с июня 2014 по август 2015 года на территории Луганской и Донецкой областей. Сам Петровский отрицает свою причастность к этим событиям.

Командир «Русича» фигурирует в санкционных списках Евросоюза и США. По данным Министерства финансов США, он являлся лидером и командиром неонацистской военизированной группировки, связанной с частной военной компанией «Вагнер». Европейский союз также объявлял, что Петровский несет ответственность за действия, угрожающие суверенитету и независимости Украины.

C 2004 года Ян Петровский проживал в Норвегии, где был активным членом радикального националистического движения. Он участвовал в антииммигрантских патрулях «Солдаты Одина». Согласно данным норвежской государственной радиокомпании NRK, Петровский воевал в Сирии на стороне ультраправой группировки, поддерживавшей правительство Башара Асада.

«Русич» был основан Петровским и Алексеем Мильчаковым в самопровозглашенной «Луганской народной республике». Норвегия выдворила Петровского в Россию в 2016 году, считая его угрозой национальной безопасности.

Петровский стал командиром «Русича» в 2022 году, после того как прежний командир группировки Алексей Мильчаков получил ранение под Харьковом.

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