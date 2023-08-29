Войска РФ начали отступать из-за прорыва ВСУ на Запорожском направлении 29.08.2023, 12:04

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Оборона россиян разгромлена.

Российские оккупанты отступают в связи с прорывом украинскими защитниками их линии обороны на Запорожском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Наталию Гуменюк в эфире телемарафона.

«Когда сейчас идет непосредственное продвижение наших войск, у врага уже нет шансов закрепить ту надорванную оборону, поэтому через некоторое время она оказывается в статусе «прорывная». То есть продвижение наших войск очевидно в географии, оно демонстрирует, что непосредственно силы противника отступают», - сказала она.

Гуменюк подчеркнула, что каждый населенный пункт, который освобождают наши военные, важен для Украины.

По ее словам, любой населенный пункт - это возможность закрепиться и построить вокруг него дополнительные рубежи обороны, чтобы не быть выбитыми оттуда, а также крепче и точнее нацеливаться на дальнейшую оборону россиян.

Она также добавила, что продвижение ВСУ - это очень мощное психологическое давление на противника, которое в условиях гибридной войны также является оружием.

Ситуация на Запорожском направлении

В украинском Генштабе сообщили, что украинские военные преуспели на направлениях Новоданиловка - Вербовое. Они закрепляются на достигнутых рубежах и наносят огненное поражение артиллерией по выявленным целям россиян, а также осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Также напомним, что недавно украинские защитники освободили село Работино Запорожской области и организовали эвакуацию мирных жителей.

По словам военных экспертов, Работино является главным препятствием на пути ко второй линии обороны врага.

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