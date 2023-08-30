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Жил гибридно и умер гибридно

  • Телеграм-канал «Запретное мнение»
  • 30.08.2023, 12:36
  • 3,036
Жил гибридно и умер гибридно
Евгений Пригожин

Эта публика обладает памятью рыбки Дори.

Похороны Пригожина стали крайне символичным эпилогом ко всей его жизни.

Режим «повышенной секретности», сплошная дезинформация вокруг церемонии прощания, лжекатафалки и итоговое погребение в другом месте, находящемся в отдалении от объявленого широкой публике.

Жил гибридно и в последний путь отправился тоже в формате «ЕгоТамНету».

Кремль не захотел рисковать, устраивая пышные проводы со сбором в одном месте «рассерженных патриотов», поэтому рассредоточил их между кладбищами Санкт-Петербурга, вынудив переезжать с одного на другое.

Впрочем, на решительные действия они все равно настроены не были, ограничившись рядовыми проклятиями в адрес Украины и США, а также обещаниями в память о погибшем хозяине ЧВК «Вагнер» все же дойти до Киева (пусть и не за 3 дня).

Сторонники Z-радикалов своей крайне пассивной реакцией на арест Гиркина и убийство Пригожина продемонстрировали полное отсутствие у них субъектности.

Самостоятельными игроками они стать и не смогли, оставшись «полезными дурачками» на службе у путинского режима, которых используют в качестве расходного материала.

Сегодня об них очередной раз вытерли чекистские сапоги, но они уже даже не возмущаются — привыкли.

Завтра новый день, а значит придется писать очередные посты, которые объяснят: «почему необходимо продолжить всесторонне поддерживать Кремль в войне с Украиной».

Эта публика совершенно не обучаема и обладает памятью рыбки Дори.

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