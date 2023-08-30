Жил гибридно и умер гибридно
- Телеграм-канал «Запретное мнение»
- 30.08.2023, 12:36
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Эта публика обладает памятью рыбки Дори.
Похороны Пригожина стали крайне символичным эпилогом ко всей его жизни.
Режим «повышенной секретности», сплошная дезинформация вокруг церемонии прощания, лжекатафалки и итоговое погребение в другом месте, находящемся в отдалении от объявленого широкой публике.
Жил гибридно и в последний путь отправился тоже в формате «ЕгоТамНету».
Кремль не захотел рисковать, устраивая пышные проводы со сбором в одном месте «рассерженных патриотов», поэтому рассредоточил их между кладбищами Санкт-Петербурга, вынудив переезжать с одного на другое.
Впрочем, на решительные действия они все равно настроены не были, ограничившись рядовыми проклятиями в адрес Украины и США, а также обещаниями в память о погибшем хозяине ЧВК «Вагнер» все же дойти до Киева (пусть и не за 3 дня).
Сторонники Z-радикалов своей крайне пассивной реакцией на арест Гиркина и убийство Пригожина продемонстрировали полное отсутствие у них субъектности.
Самостоятельными игроками они стать и не смогли, оставшись «полезными дурачками» на службе у путинского режима, которых используют в качестве расходного материала.
Сегодня об них очередной раз вытерли чекистские сапоги, но они уже даже не возмущаются — привыкли.
Завтра новый день, а значит придется писать очередные посты, которые объяснят: «почему необходимо продолжить всесторонне поддерживать Кремль в войне с Украиной».
Эта публика совершенно не обучаема и обладает памятью рыбки Дори.
Телеграм-канал «Запретное мнение»