В Дзержинске пешеходный бульвар оформили в национальном стиле

В Дзержинске пешеходный бульвар оформили в национальном стиле1
- 30.08.2023, 20:19
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Фотофакт.
В Дзержинске на бульваре улицы Толстого выложили из плитки белорусский орнамент. Это реализация проекта «Белорусская вышиванка» мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна института «Белгоспроекта», написал в Facebook его автор — архитектор Андрей Коровянский.
Сухим языком проектировщиков орнамент называется «узорчатый ковер из бетонной черно-белой плитки 100×100 производства завода Минскжелезобетон».
Коровянский об этом проекте писал еще в мае прошлого года. В конце 2022-го улица выглядела так.
Коровянский — известный ландшафтный архитектор, урбанист. В его портфолио множество крупных проектов в России, Украине, Казахстане и Евросоюзе.