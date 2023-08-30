В Дзержинске пешеходный бульвар оформили в национальном стиле 1 30.08.2023, 20:19

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Фотофакт.

В Дзержинске на бульваре улицы Толстого выложили из плитки белорусский орнамент. Это реализация проекта «Белорусская вышиванка» мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна института «Белгоспроекта», написал в Facebook его автор — архитектор Андрей Коровянский.

Реализованный проект «Белорусская вышиванка», пешеходный бульвар на улице Толстого в Дзержинске. Фото: Facebook / Андрей Коровянский

Сухим языком проектировщиков орнамент называется «узорчатый ковер из бетонной черно-белой плитки 100×100 производства завода Минскжелезобетон».

Коровянский об этом проекте писал еще в мае прошлого года. В конце 2022-го улица выглядела так.

Пешеходный бульвар на улице Толстого в Дзержинске до реконструкции, декабрь 2022 года. Фото: CityDog

Коровянский — известный ландшафтный архитектор, урбанист. В его портфолио множество крупных проектов в России, Украине, Казахстане и Евросоюзе.

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