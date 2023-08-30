закрыть
30 августа 2023, среда, 21:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Дзержинске пешеходный бульвар оформили в национальном стиле

1
  • 30.08.2023, 20:19
  • 2,858
В Дзержинске пешеходный бульвар оформили в национальном стиле

Фотофакт.

В Дзержинске на бульваре улицы Толстого выложили из плитки белорусский орнамент. Это реализация проекта «Белорусская вышиванка» мастерской ландшафтной архитектуры и дизайна института «Белгоспроекта», написал в Facebook его автор — архитектор Андрей Коровянский.

Реализованный проект «Белорусская вышиванка», пешеходный бульвар на улице Толстого в Дзержинске. Фото: Facebook / Андрей Коровянский

Сухим языком проектировщиков орнамент называется «узорчатый ковер из бетонной черно-белой плитки 100×100 производства завода Минскжелезобетон».

Коровянский об этом проекте писал еще в мае прошлого года. В конце 2022-го улица выглядела так.

Пешеходный бульвар на улице Толстого в Дзержинске до реконструкции, декабрь 2022 года. Фото: CityDog

Коровянский — известный ландшафтный архитектор, урбанист. В его портфолио множество крупных проектов в России, Украине, Казахстане и Евросоюзе.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Теперь понятно, кто правит Россией
Теперь понятно, кто правит Россией Леонид Невзлин
Они были героями, но не знали об этом
Они были героями, но не знали об этом Ирина Халип
Смута в России все ближе
Смута в России все ближе Виктор Андрусив
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина
После Уткина-Пригожина наступает черед дуэта Лукашенко-Путина Андрей Санников