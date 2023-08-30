В Германии решили реформировать разведку 1 30.08.2023, 23:36

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Из-за российских шпионов.

Федеральную разведывательную службу Германии планируют реформировать. Правительство страны хочет проверить вещи и смартфоны силовиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на предложение правительства Германии, о котором пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отмечается, что правительство Германии решилось изменить закон, регулирующий деятельность Федеральной разведывательной службы страны.

Это является ответом на деятельность российских шпионов. Однако реформу должен одобрить парламент Германии.

Для противодействия шпионажу в рядах разведки планируется проводить точечные проверки. Осматривать могут автомобили и сумки сотрудников, также речь идет и о проверках личных смартфонов.

В проекте закона говорится, что проведение подобных проверок должно выявлять возможную шпионскую деятельность вражеских спецслужб на ранней стадии.

Недавно сотрудник германского Бундесвера задержан по подозрению в шпионаже в пользу Российской Федерации.

Мы также писали, что в Германии мог действовать целый ряд российских агентов, пытающихся настроить Германию против поддержки Украины. В частности, проводя акции, на которых призывают Берлин сменить свой прозападный вектор.

В прошлом году сообщалось, что военная контрразведка Германии считает, что российские спецслужбы могли получить доступ к телефонам бойцов ВСУ рядом с тренировочными базами.

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