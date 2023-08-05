Военный эксперт: С российской артиллерией на фронте случилась «гойда» 1 5.08.2023, 10:54

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ВПК России не может компенсировать потери.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко утверждает, что после трех месяцев катастрофических потерь в артиллерии, российский ВПК выбыл из обоймы компенсационных возможностей.

«Дело в том, что возможности российского ВПК по снятию с консервации и восстановлению буксируемой ствольной артиллерии в пределах 200 - 300 единиц в месяц. До мая 2023 этот потенциал по буксируемым гаубицам, особенно с учетом пиковых возможностей, полностью не только покрывал ежемесячные потребности компенсации потерь, но и превышал их! Ведь средний показатель потерь ствольной артиллерии РОВ за 14 месяцев составлял 200 стволов. Благодаря таким показателям, российский ВПК, без особого напряга, смог не только компенсировать каждый месяц потери, но и наращивать время от времени потенциал на +100 стволов», - написал он.

Эксперт заявил, что в мае все изменилось и за 3 месяца средний показатель потерь ствольной артиллерии составил 640.

«За 3 месяца было уничтожен не только стандартный объем, соответствующий прошлым 14 месяцам, но и превышен этот показатель более чем в 3 раза, нивелировав тем самым прирост минувшего периода. В артиллерийских войсках РОВ в этой связи начинает ощущаться, скажем так, своеобразная гойда. Артиллерия продолжает пока выполнять свои функции за счет созданного резерва, но резерв практически исчерпан, а компенсационные возможности ВПК России выше не прыгнут», - добавил он.

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