Белорусы сорвали три лукашенковских флага в Каменецком районе 6.08.2023, 20:56

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Иллюстрационное фото

Один из флагов висел на отделении почты.

Суд Каменецкого района 1 августа приговорил двух политзаключённых к лишению свободы за три сорванных лукашенковских флага. По ст. 370 Уголовного кодекса («надругательство над государственными символами») 18-летнему Захару Синякову назначили полтора года колонии в условиях общего режима, а 19-летнему Елисею Кузнецову, который отбыл полностью срок по другому политическому делу, — два с половиной года. Такой приговор вынесла Галина Прихожко, сообщает правозащитный центр «Вясна».

Согласно версии обвинения, в ночь с 14 на 15 мая 2023 года в агрогородке Войская (Каменецкий район Брестской области) сорвали три лукашенковских флага с учреждения образования, торгового объекта и отделения почты.

Для Елисея Кузнецова это уже второе политическое уголовное дело с 2020 года: первый раз его судили за якобы брошенный коктейль Молотова. 17 декабря 2022 года Елисей полностью отбыл срок в новополоцкой колонии № 1 и вышел на свободу. 23 мая стало известно, что Елисея показательно заключили под стражу в Высоковском аграрном колледже.

Поддержите политзаключённых: СИЗО-7, 224030, г. Брест, ул. Советских пограничников, 37, Захар Николаевич Синяков, Елисей Сергеевич Кузнецов.

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