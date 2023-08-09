Мощный взрыв в Сергиевом Посаде: что скрывает Кремль 9.08.2023, 20:06

4,108

На заводе могло быть повреждено дорогостоящее военное оборудование.

В Сергиевом Посаде Московской области около полудня раздался мощный взрыв – в небе был виден огромный столб дыма. В России утверждают, что в воздух взлетел склад пиротехники на территории Загорского оптико-механического завода. Однако есть версия, что на заводе в Сергиевом Посаде производили не салюты, а очень важные комплектующие для российской армии.

Что там могли продуцировать, сможет ли Россия восстановить завод и почему этот взрыв не только о военном влиянии - рассказал «Апострофу» украинский военный историк, доктор исторических наук, профессор и заведующий кафедрой гуманитарных наук Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного Андрей Харук:

- Само название предприятия «Оптико-механический завод» далеко не всегда соответствует действительности. Есть случаи, когда, к примеру, ракеты выпускает машиностроительный завод. Но действительно, главный профиль этого Загорского завода – это производство точной оптики. При чем работающей и по инфракрасному диапазону – то есть тепловизоры. Соответственно, речь идет о производстве очень широкого спектра продукции военного назначения.

Что там еще было? Трудно сказать. Мы видели официальную реакцию россиян, что был взрыв пиротехники – мол, какая-то частная компания арендовала помещение. Вместе с тем появляются фото разбросанных артиллерийских снарядов. Возникает вопрос – что это за фирма с пиротехникой, хранившая там артиллерийские снаряды.

Нарушение техники безопасности вопиющее, и результаты – приятные для нас, поскольку оборудование для производства оптики очень деликатное. Оно тонкое, так сказать. Даже если его не разрушило во время этого взрыва, от ударной волны оно точно вышло из строя. Мы же видели эти видео и фото – целых окон не осталось. Даже окрестным зданиям досталось. Можем предположить, что этот завод выведен из строя. Причем, на достаточно продолжительный срок.

Все это оборудование является импортным, высокоточным. Соответственно, оно подсанкционное, потому что это продукция если не сугубо военная, то, по крайней мере, двойного назначения. Оно подлежит соответствующему экспортному контролю. Так просто приобрести его на рынке, как моторчики к «шахедам», нельзя. Есть ограниченный круг производителей, и этот рынок достаточно контролируемый. Можем надеяться, что у россиян в ближайшее время будут перебои с этим военным оборудованием.

Конечно, сейчас огласка в СМИ, общественное мнение. А если еще вспомнить, что Сергиев Посад – это усадьба РПЦ, еще добавляется определенный идеологический фактор. Мы здесь должны отделять фактор материального ущерба и морально-психологического. Собственно, близость этого завода к Москве как раз является проявлением этого морально-психологического фактора.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».