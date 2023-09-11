В Украину с необъявленным визитом прибыла глава МИД Германии 3 11.09.2023, 10:50

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Анналена Бербок

Бербок заявила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров о вступлении Украины.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок приехала в Киев в понедельник, 11 сентября. Ее визит не анонсировался ранее, вероятно, в целях безопасности. Об этом сообщает «Немецкая волна».

- Украина также защищает свободу и всех нас с огромным мужеством и решительностью. Так же как Украина стоит за нас, она также может положиться на нас, - заявила она, прибыв в Киев.

Она добавила, что сейчас в ЕС готовится решение о начале переговоров о вступлении Украины.

«Результаты судебной реформы (в Украине, - ред.) и законодательства по СМИ уже видны. Впереди еще реализация антиолигархического закона и борьба с коррупцией», - подчеркнула Бербок.

Кроме того, глава МИД ФРГ напомнила, что полным ходом идет подготовка к зиме в Украине, но «независимо от времени года», Германия не прекращает «поддерживать Украину в ее защите от российской агрессии - экономически, военно, гуманитарно».

Бербок не обошла и вопрос принудительной депортации детей в Россию.

«Мы поддерживаем организации, украинскую власть и неправительственные организации, которые работают над тем, чтобы вернуть похищенных детей домой. И чтобы эти преступления были раскрыты. Обвинительный акт в Международном уголовном суде также является важным вкладом в это дело», - подчеркнула Бербок.

Отметим, это уже четвертый визит Анналены Бербок в Украину.

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