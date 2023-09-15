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Экс-глава ГУР: У Путина назревает самая большая трагедия

  • 15.09.2023, 7:55
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Экс-глава ГУР: У Путина назревает самая большая трагедия
Фото: Getty Images

ВСУ уже установили огневой контроль над сухопутным коридором в Крым.

Экс-глава ГУР, генерал-лейтенант Валерий Кондратюк подчеркнул важность нанесения ударов по военным объектам оккупированного Крыма.

Хорошая новость, которой поделился Валерий Кондратюк с украинцами, заключается в том, что силами обороны уже установлен огневой контроль над сухопутным коридором в Крым.

Не менее важен и тот факт, что у нас появилось дальнобойное оружие собственного производства, которое позволяет доставать до Крыма.

По мнению экс-главы ГУР МО Украины, именно то, что ВСУ способны достать до любого военного объекта на аннексированном полуострове, — самое страшное для Путина.

Бывший глава Службы внешней разведки объяснил, почему Украине так важно разрушать военные объекты РФ на территории Крыма: «Я рад уже тому факту, что мир осознал: асимметричный ответ Украины — это стратегия тысячи порезов. То, что мы сегодня добавляем не только по оккупированной территории, несмотря на все ограничения от наших партнеров, у нас уже есть такие возможности, что сегодня достаточное количество дронов бьет также и по территории России, и по ВПК, который сегодня находится незащищенным».

«Хочу сказать, что против нашего асимметричного ответа действительно у России сегодня нет никакой защиты. Все попытки снять небольшие остатки ПВО с Северного флота, а также перебросить ПВО из-за Урала, дают только временную возможность прикрыть главные объекты. При этом большая часть российских объектов, в том числе на территории Крыма, что для нас важно, остаются беззащитными», - подчеркнул генерал-лейтенант ВСУ.

Затем Кондратюк поделился с украинцами важной информацией: «Наши подразделения наконец-то устанавливают огневой контроль над сухопутным коридором. Хотя еще не произошло полностью выхода наших подразделений к Азовскому морю, огневой контроль над сухопутным коридором между Россией и Крымом почти установлен. Это позволяет нам говорить, что Крым — это географическая ловушка для россиян. Сегодня наши возможности позволяют ударить по любым военным объектам на территории Крыма и уничтожить их. Это, по сути, и есть самой большой трагедией для Путина, которая будет иметь последствия для его военной кампании против Украины».

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