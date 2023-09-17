Закрытый котел 8 Анатолий Несмиян

17.09.2023, 9:45

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Российское руководство не просто тупое.

Фактически вся сухопутная граница на запад от России уже перекрыта. Запрет на проезд автомобилей теперь распространился на все приграничные с Россией европейские страны, за исключением Норвегии, но и там правительство «ведет дискуссию» по этому поводу и, скорее всего, будет принято аналогичное решение.

Технически эта мера является мерой введения коллективной ответственности для всех граждан России. Дескать, раз вы не свергли диктатора, то получайте. Если исправитесь - мы подумаем, можно ли что-то сделать.

Тут есть два момента. Первый - решение касается очень небольшой части населения страны, которая вообще выбирается за границу. Причем выбирается на личном автотранспорте. Таких людей достаточно много в приграничных регионах, которые ездят в соседние страны по сугубо личным надобностям - в том же Калининграде, Карелии, приграничных с Прибалтикой Псковской или Ленинградской областей. Но в целом по России это все равно небольшое количество, так что мера малоэффективная, если ее рассматривать как коллективное наказание граждан России.

Второй момент - то же самое Запад вводил против российских олигархов крупной и средней величины в расчете на то, что они подумают, соберутся и принесут в бункер портфель с бомбой. Не принесли. И не могли принести - в террористических диктатурах перевороты делаются совсем по иным механизмам.

Проще говоря, плохое и неработающее решение применили еще раз. И оно тоже не сработает.

Считать европейцев идиотами не приходится, поэтому цель этого решения, скорее всего, в ином. И даже в совершенно ином. И дело здесь не в запрете автомобильного проезда. Это сущий пустяк на самом деле.

На Западе окончательно победила «партия мира», которая, в отличие от «партии войны» стоит за медленное удушение России. «Партия войны» (и в первую очередь Британия) - она про быстрый и решительный разгром. Когда наши дурачки рассказывают, что Россия воюет с НАТО, им невдомек, что НАТО пока на войну даже не явилось. Запад умеет воевать когда надо. Сейчас он даже не напрягается, так что «партия войны» требовала именно напрячься и по-быстрому решить стратегическую задачу, пока Россия находится в столь плачевном состоянии. Логика «партии войны» вполне очевидна - такой счастливый случай, когда у руля России находится столь выдающееся коллективное ничтожество, самостоятельно убивающее страну, может и не повториться. Нужно пользоваться, пока есть шанс.

«Партия мира» соглашается с конечной целью, но решает ее гораздо более основательно. Разгром - это скучно («Рак - это скучно», Грегори Хаус©). А вот создать условия, при которых Россия вообще никогда не сможет вернуться к прежней парадигме существования через постоянную пересборку в империю - это гораздо более привлекательно. Хотя и непросто.

Поэтому не разгром, а полное истощение. До такого состояния, что после поражения пересборка страны будет невозможной, и она в любом сюжете распадется на отдельные составные части. Причем не очень быстро, а в эволюционном порядке. Конечно, будет и фаза быстрого перехода через развал и распад, но важно не просто довести Россию до распада, а создать заранее условия, при которых собирать будет уже нечего.

Поэтому котел закрывают, завинчивают барашки на винтах, которые будут держать крышку, и дают возможность Путину убить как можно больше русских людей. Чем больше - тем лучше. Боевые действия с Украиной - идеальный сюжет, так как ко всему прочему погибают и украинцы, которых Запад не слишком отделяет от русских и откровенно начинает побаиваться. Что, в общем-то справедливо - хребет Европе в 45 году сломали и русские, и украинцы. Два очень упорных народа со своими представлениями о прекрасном. Поэтому убивайте друг друга как можно больше, выбрасывайте свою пассионарность в истребление друг друга, а когда выдохнетесь, у вас не должно остаться сил ни на что. На госстроительство в том числе.

Поэтому и запирается Россия - пусть Путин объявляет хоть десять мобилизаций, убежать вам будет некуда. И поэтому вы будете умирать и убивать. Заканчивая свою историю навсегда.

И режим в Кремле решает эту стратегическую задачу, которую Европа решала последние лет пятьсот, в ударных темпах. От экономического уничтожения территории режим перешел к последней стадии - геноциду народа. Убивая его уже в буквальном смысле этого слова.

Поэтому Запад делает ставку уже не на революцию в России, а на полное самоуничтожение этой непонятной ему цивилизации. Ничего особенно нового: в Америке белые поддерживали вражду индейских племен, разжигали ее, вооружали индейцев и поощряли их на взаимное истребление. Больше, чем сами индейцы друг друга, их никто не убивал. А потом Фенимор Купер написал свои прекрасные книги, где благородные могикане воевали с ужасными могауками. А не менее благородные пауни в итоге победили отвратительных сиу. Так что напишут что-то подобное и про Россию и Украину. Голливуду и Нетфликсу ведь нужны сюжеты.

Российское руководство не просто тупое, это было бы полбеды, оно вполне сознательно отрабатывает повестку «партии мира». Уничтожение русской цивилизации под корень - это историческая миссия нынешнего руководства Кремля. И не просто под корень, а с его выкорчевыванием. Русский во всем мире должен стать синонимом настолько ужасного и отвратительного, что сама идея вести с ним дела должна быть неприемлемой.

Запад со своей стороны, а Кремль со своей закрывают территорию. Задача Кремля - распахать ее и удобрить трупами живущих на ней. Оставить самую малость, чтобы было кого потом загнать в резервации и заботиться о них, как о исчезнувшем виде.

Закрытие России, ее полная и буквально тотальная изоляция создает из нее закрытую систему, в которой социальная энтропия поглотит всю свободную энергию, сделав невозможной в будущем никакое созидание. Энтропия - это «мертвая энергия», которую невозможно использовать для какой-либо полезной работы. Социальная энтропия - она же инферно по Ефремову - должна стать единственной энергией, оставшейся на территории нынешней России (а если удастся - то и Украины), превратив их в удобренное и унавоженное поле для будущей проектной работы извне. Ну, а небольшие количества архаичных племен, которые будут бродить по этой территории, станут просто частью пейзажа. Не удивлюсь, если лет через двадцать-тридцать на Западе будут созданы туристические фирмы, организующие сафари на туземцев из этой дикой территории.

Так что питерская братва вполне успешно отрабатывает важную и почетную миссию, возложенную на нее цивилизованным человечеством. То, что она сама в итоге станет навозом, она по причине собственной тупости не понимает, да от нее и не требуется никаких умственных усилий.

«Партия мира» в этом смысле гораздо умнее прямолинейной «партии войны». Хитрее и стратегичнее. И поэтому она уже переиграла своих оппонентов.

Есть ли выход? Да, пока есть. Но он лежит в области очень непростых решений. Спасение страны, народа и нашей цивилизации в целом - в осознании того, что нынешние правители в Кремле - это наша похоронная команда. И чем быстрее она исчезнет, не успев окончательно убить страну, тем больше шансов на выживание с последующим восстановлением. Небыстрым восстановлением - быстро уже не получится. Но по крайней мере варианты есть.

Если все останется как есть - то шансов будет примерно ноль.

Анатолий Несмиян, telegra.ph

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