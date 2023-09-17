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Беспилотник атаковал Логистический центр № 1 под Тулой

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  • 17.09.2023, 11:47
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Беспилотник атаковал Логистический центр № 1 под Тулой

Рядом проходит важная федеральная трасса.

На территории Логистического центра № 1 в Узловском районе Тульской области РФ «упал» беспилотник. Об этом сообщила пресс-служба регионального министерства по региональной безопасности, передает ВВС.

«Проводятся необходимые следственные действия. По предварительной информации, пострадавших и значительных повреждений инфраструктуры нет», — уточнили в министерстве.

По данным «РБК Компаний», федеральное государственное казенное учреждение «Логистический центр № 1» находится примерно в 50 км от Тулы, на западе города Узловая, в квартале «5-я Пятилетка», на улице Новая. Рядом проходит трасса М-4, следует из данных «Яндекс.Карт».

Телеграм-канал Baza уточнил, что логистический центр попытался атаковать около 4 часов утра воскресенья дрон-камикадзе.

Телеграм-канал Mash сообщил, что это был «украинский БПЛА», который мог лететь в сторону Москвы, но система ПВО «сбила его над Тулой».

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее рассказал о двух БПЛА, атаковавших столицу РФ в Истре и Раменском районе Подмосковья.

По данным Mash, беспилотник под Тулой упал «в опасной близости от сборочного цеха китайских автомобилей Haval и филиала металлургической компании «Евраз». РБК уточняет, что эти предприятия находятся севернее Логистического центра № 1, в особой экономической зоне и индустриальном парке «Узловая».

Baza сообщила, что целью атаки были резервуары на территории логистического центра. Телеграм-канал утверждает, что беспилотник подавили силы РЭБ, и он упал недалеко от резервуаров.

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