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Юрия Гаравского доставили в суд

  • 19.09.2023, 12:36
  • 1,078
Юрия Гаравского доставили в суд
Фото: t.me/volhaklas

Фотофакт.

Экс-собровец Юрий Гаравский прибыл в суд кантона Санкт-Галлен в Швейцарии. Фото опубликовала в своем телеграм-канале журналистка Ольга Класковская.

Гаравского будут судить по универсальной юрисдикции. Он обвиняется в причастности к многочисленным исчезновениям людей.

В 2019 году Гаравский рассказал, что был в составе «эскадрона смерти» и участвовал в похищении и убийстве экс-главы МВД Юрия Захаренко, экс-главы ЦИК и вице-спикера Верховного Совета Виктора Гончара и бизнесмена Анатолия Красовского в 1999 году. В 2020 году Гаравский обратился за политическим убежищем в Швейцарии.

Дело инициировала правозащитная организация Trial International, которая связалась с родственниками исчезнувших беларусских политиков. В результате в швейцарскую прокуратуру было подано три иска – от дочери Юрия Захаренко Елены Захаренко, дочери Красовского Валерии Красовской, а также от Trial International и ее партнеров.

Фото: t.me/volhaklas
Фото: t.me/volhaklas
Фото: t.me/volhaklas
Фото: t.me/volhaklas
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