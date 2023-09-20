Исинбаева удалила фотографию с Путиным из Instagram 5 20.09.2023, 20:48

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Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом отреклась от правителя РФ.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила из Instagram пост о вступлении в Putin Team от 2017 года.

В ноябре 2017-го Исинбаева опубликовала архивную фотографию с президентом России и подписала ее: «Я в команде Putin Team».

В настоящее время этой публикации на странице Исинбаевой нет.

Исинбаева этим летом оказалась в центре скандала. Он разгорелся после публикации испанского El Digital Sur о ее переезде на испанский остров Тенерифе. Издание написало, что она живет там в «роскошном комплексе». Бывшая легкоатлетка в ответ заявила, что о ней распространяют фейковые новости, и назвала «номинальным» звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым такое отношение к воинскому званию.

Исинбаеву в июле исключили из штаба «Общероссийского народного фронта», а в Махачкале названный в ее честь стадион переименовали в «Труд».

Исинбаева после проверки на соответствие критериям МОК сохранила место в комиссии спортсменов МОК и вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

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