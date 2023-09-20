закрыть
20 сентября 2023, среда, 21:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Исинбаева удалила фотографию с Путиным из Instagram

5
  • 20.09.2023, 20:48
  • 2,022
Исинбаева удалила фотографию с Путиным из Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом отреклась от правителя РФ.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева удалила из Instagram пост о вступлении в Putin Team от 2017 года.

В ноябре 2017-го Исинбаева опубликовала архивную фотографию с президентом России и подписала ее: «Я в команде Putin Team».

В настоящее время этой публикации на странице Исинбаевой нет.

Исинбаева этим летом оказалась в центре скандала. Он разгорелся после публикации испанского El Digital Sur о ее переезде на испанский остров Тенерифе. Издание написало, что она живет там в «роскошном комплексе». Бывшая легкоатлетка в ответ заявила, что о ней распространяют фейковые новости, и назвала «номинальным» звание майора, которое ей присвоили за выступление в составе ЦСКА.

Министр спорта России Олег Матыцин назвал недопустимым такое отношение к воинскому званию.

Исинбаеву в июле исключили из штаба «Общероссийского народного фронта», а в Махачкале названный в ее честь стадион переименовали в «Труд».

Исинбаева после проверки на соответствие критериям МОК сохранила место в комиссии спортсменов МОК и вошла в комиссию по олимпийскому образованию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер