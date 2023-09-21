Шойгу шакалит у «стражей» Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

21.09.2023, 12:59

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сергей шойгу

Терзают смутные сомнения.

Мы уже отмечали однажды, что наблюдается несоответствие между претензиями на великую военную державу, где «аналогов нет» и поисками вооружений в странах, которые не отнесёшь к законодателям военной моды.

Это, вероятно, Северная Корея. И, разумеется, Иран.

Только что министр обороны Сергей Шойгу, прибывший в Тегеран, «посетил выставку аэрокосмических сил корпуса стражей исламской революции Ирана».

Как сообщает российское военное ведомство, Шойгу «ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства».

Наверное, это «стражи» должны были бы ломиться в нашу страну, обивать пороги посольства в Тегеране, умолять хоть одним глазком глянуть на выдуманное Путиным оружие, «основанное на новых физических принципах».

Почему же этого не происходит? А имеет место обратное. Когда, пользуясь дивным путинским глаголом, министр российской обороны «шакалит» у «стражей», заявляя, что «российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень».

Как говорил герой известного фильма: «Меня терзают смутные сомнения».

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