закрыть
21 сентября 2023, четверг, 13:13
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Шойгу шакалит у «стражей»

  • Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»
  • 21.09.2023, 12:59
  • 1,524
Шойгу шакалит у «стражей»
сергей шойгу

Терзают смутные сомнения.

Мы уже отмечали однажды, что наблюдается несоответствие между претензиями на великую военную державу, где «аналогов нет» и поисками вооружений в странах, которые не отнесёшь к законодателям военной моды.

Это, вероятно, Северная Корея. И, разумеется, Иран.

Только что министр обороны Сергей Шойгу, прибывший в Тегеран, «посетил выставку аэрокосмических сил корпуса стражей исламской революции Ирана».

Как сообщает российское военное ведомство, Шойгу «ознакомился с ракетным вооружением, беспилотными летательными аппаратами, а также средствами противовоздушной обороны иранского производства».

Наверное, это «стражи» должны были бы ломиться в нашу страну, обивать пороги посольства в Тегеране, умолять хоть одним глазком глянуть на выдуманное Путиным оружие, «основанное на новых физических принципах».

Почему же этого не происходит? А имеет место обратное. Когда, пользуясь дивным путинским глаголом, министр российской обороны «шакалит» у «стражей», заявляя, что «российско-иранское взаимодействие выходит на новый уровень».

Как говорил герой известного фильма: «Меня терзают смутные сомнения».

Телеграм-канал «Рывок и Прорыв»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Россия ждет главного сообщения
Россия ждет главного сообщения Эль Мюрид
Простые движения
Простые движения Ирина Халип
Долгожданный гость из каратина
Долгожданный гость из каратина Владимир Халип
Настал решающий момент
Настал решающий момент Тимоти Снайдер