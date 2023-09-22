В Гомеле устроили «хапун» на банковских работников

В Гомеле устроили «хапун» на банковских работников2
- 22.09.2023, 13:30
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Задержаны как минимум три человека.
В Гомеле прошли задержания банковских работников. Об этом сообщает «Флагшток» со ссылкой на источник, связанный с «Беларусбанком».
По информации издания, силовики устроили досмотр смартфонов на рабочих местах в главном отделении банка по Гомельской области. Как минимум три работника не прошли такую проверку и были задержаны. Это случилось в начале недели.
Также в начале недели силовики отчитались об очередном рейде в Гомельской области. Тогда стало известно о восьми задержанных в Гомеле, Жлобине и Речице.