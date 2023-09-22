«Такой закон - выстрел в ногу» 2 22.09.2023, 19:20

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Что думают студенты и родители о новой инициативе властей по распределению.

21 сентября на совещании по вопросам образования Лукашенко предложил расширить практику распределения студентов. По его мнению, отрабатывать должны и платники, а сроки распределения бюджетников стоит увеличить с двух лет до пяти. «Зеркало» спросило у студентов и их родителей, что они думают о такой перспективе.

Анатолий, 47 лет, Минск

— Моя дочь — медалистка. Год назад поступила в БГУИР. Специально на платное отделение, чтобы не попасть на отработку. Считаю, за обучение мы и так платим сполна — примерно 1700 долларов в год. Это много, учитывая уровень зарплат в стране. Планы ввести распределение для платников считаю необоснованными. Еще один способ выжать деньги из людей. Но дочь не волнуется. Говорит: чего переживать, поработаю — будет хоть какой-то опыт.

Я дал бы платникам право выбора. Если хотят распределяться — пожалуйста. Есть такие специальности, по которым работу найти сложно.

При этом отработку после бюджетного отделения считаю справедливой. Там готовят людей для нужд государства. Я и сам в свое время отработал по распределению после учебы, и мне понравилось. Правда, зарплата была такая маленькая, что через год ушел в другое место.

Павел, 20 лет, Брест

— Я понимаю логику распределения бюджетников — возместить государству деньги, которые оно на тебя потратило. Якобы потратило. Ведь деньги на образование выделяются из бюджета, а бюджет формируется из налогов. Я не понимаю, каким будет механизм воздействия на выпускников платных отделений, которые пожелают «соскочить» с отработки.

Я разговаривал с парнями, которые закончили академию МВД. Они хвастались: «За меня родители не платили, в отличие от вас — платников». Я смотрю на него и думаю: твои родители так или иначе заплатили, своими налогами.

Александр, 45 лет, Минск

— Являюсь отцом абитуриента, который очень хорошо учился и который понял, что в Беларуси некуда развиваться.

Интересуюсь политикой, поэтому, честно говоря, уже давно ждал новостей об отработке после вуза. Все к этому шло, так как идет отток квалифицированных кадров уже несколько лет. Стране нужны рабы. Поэтому мы заранее готовились поступать за границу, учили языки. Наконец сын поступил в Варшавскую политехнику и уехал. Возвращаться при этой власти не будет.

Думаю, будет еще много сюрпризов по поводу армии и имущества белорусов. Будущим детей рисковать не хочется.

Татьяна, 21 год, Могилев

— Учусь на бюджете в одном из вузов Могилева. Если введут обязательную отработку на пять лет, вижу для себя два варианта. Или доучиваюсь до выпускного курса, пишу диплом, но не защищаю его — без диплома отрабатывать не отправят, но знания останутся. Или получаю диплом, отрабатываю год-два ради опыта, собираю вещи и навсегда покидаю страну.

Вообще подобный закон — это выстрел себе в ногу. Ведь многие абитуриенты (самые лучшие) будут попросту выбирать для поступления вузы ЕС и России.

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