«Приди в себя, женщина. Ты сошла с ума»: Артур Смольянинов сделал громкое заявление и вызвал у россиян истерику 3 26.09.2023, 16:01

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Артур Смольянинов

Актер осудил войну в Украине.

Российский актер, звезда кинопроектов «9 рота» и «Самара» Артур Смольянинов, который публично выразил свою антивоенную позицию, сделал громкое заявление о возвращении в РФ. Артист назвал россиян безумными, а законы РФ – посмешищем.

Это вызвало очередной приступ истерики у граждан, которым нравится жизнь на условиях диктаторских властей. Комментарии появились под постом в одном из пропагандистских пабликов, пишет «Обозреватель».

Смольянинов поделился, что очень обижен на россиян, отнявших у него работу и семью, поэтому не хочет возвращаться домой.

«Россия должна постараться сильно, чтобы я захотел в нее вернуться. Ее нынешняя инкарнация предала нас всех. Сделала все, чтобы мы отошли в сторону и сказали: «Приди в себя, женщина. Ты сошла с ума. Ты недостойна своих детей». Потому что страна – это люди, а не наоборот. Когда страна сама себя изнасиловала, законы превратила в посмешище, граждан превратила в ресурс, лишила меня работы, семьи, нужно будет сильно постараться, чтобы я захотел с ней разговаривать», – сказал актер.

Пропагандисты в мгновение ока бросились разгонять «предательство», называть звезду «экстремистом» и «иноагентом». К истерии с удовольствием присоединились и «патриоты» террористической страны, которые любезно предложили согражданину «сдохнуть».

Кстати, ранее Артур Смольянинов заявил, что если бы он и пошел сейчас на войну в Украине, то исключительно против России. По словам знаменитости, он не испытывает к оккупантам никаких чувств, кроме ненависти.

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