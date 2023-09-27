Скабееву перекосило в прямом эфире от слов польского эксперта 6 27.09.2023, 7:52

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Пропагандистка хотела устроить «сенсацию», но что-то пошло не так.

Попытка кремлевской пропагандистки Ольги Скабеевой раздуть конфликт вокруг Украины и Польши с треском провалилась.

Приглашенный на ее ток-шоу «60 минут» польский эксперт выдал всю правду о ситуации.

Отрывок передачи доступен на Telegram-канале «Украина 365».

Скабеева посвятила выпуск своего ток-шоу зерновому конфликту между Киевом и Варшавой.

Пропагандистка разразилась мечтами о том, что эта проблема поставила крест на союзничестве двух стран.

Однако эфир пошел не по плану: польский эксперт не стал работать по пропагандистской методичке.

Он заверил, что союз Украины и Польши играет на руку обеим странам, а это значит, что разрывать эти отношения никто не станет.

«За последние полтора года Украина с точки зрения польских интересов добилась невероятного результата... Просто воплощение мечты. Украина решила все наши стратегические проблемы. И в этом контексте нужно рассматривать все остальные тактические мелочи. Естественно, никакую поддержку никто никогда не прекратит, пока Украина будет выполнять эту функцию, которую выполняет, пока наши интересы будут полностью совпадать. Пока что на всех направлениях они совпадают, никаких предпосылок, чтобы прекращать. Каждый день, когда Украина стирает силы России, увеличивает польскую роль в регионе и в целом меняет механику отношений во всей Центральной и Восточной Европе», - заявил эксперт.

Скабеева была так расстроена, что перебила оратора посреди речи, заставив его замолчать.

«Понятно. Ну спасибо хотя бы за честность», - грустно констатировала пропагандистка.

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