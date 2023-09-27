«Диагноз, который поставили Лукашенко, подтвердился» 7 27.09.2023, 7:59

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Проблема есть в первую очередь у самого диктатора.

Историк и политолог Роза Турарбекова в эфире «Еврорадио» высказалась про перспективы белорусского образования с связи с новыми предложениями властей по распределению:

— Диагноз, который ставился, подтверждается – это неосталинизм. Например, моя мама получала свой диплом по месту распределения. Такая была сталинская система. Лукашенко стремится к этой модели.

Существуют ли плюсы в распределении для выпускников вузов?

— Лукашенко хочет получить доступ к возможности заставить людей работать там, где они не хотят. Все хотят устроиться по профессии. Слышала я иногда от родителей: вот, диплом получили, а работы нет.

Это все напоминает мне историю, что большая часть девушек хотят выйти замуж, но это же не значит, что тот жених, которого предлагает государство, тебе подходит. Эту свободу выбора Лукашенко и хочет отменить.

У самого Лукашенко, прямо скажем, образовательный опыт не блестящий. И ему кажется, что этого достаточно, чтобы страна находилась в состоянии стагнации. Тут вопрос, какие оценки Лукашенко получал, какой у него диплом. Что это за образование такое, в результате которого он как историк многие вещи просто игнорирует. Я думаю, что уровень и качество полученного им образования не очень высокие, – считает Роза Турарбекова.

Кроме нововведений с распределением выпускников, власти озаботились тем, что в школах, по их мнению, изучение английского языка не нужно.

— Это сугубо идеологический момент. Выстраивание стены буквально и фигурально. Таким образом выражается антизападничество. Надо сказать, что министерство образования и просвещения в Российской империи всегда было одним из самых реакционных. Судя по тому, что говорит генпрокурор Швед, я думаю, он ориентируется на те старые модели.

В Беларуси в целом с иностранными языками, с их изучением в школах ситуация была не очень. Например, в небольших городах, сельской местности. Вспоминаю проект, в котором принимали участие в том числе выпускники факультета международных отношений, они выезжали в районы и преподавали там английский язык детям.

Они потом мне писали, зачем это нужно делать: не только для того, чтобы человек, условно, поступил в Гарвард, но и для расширения кругозора и вообще ощущения перспективы. Это является гораздо более важным в образовании.

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